Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Geçtiğimiz hafta sonu Avrupa’nın önemli yarışlarından Porsche Cup finalini izlemek için Fransa’ya gittik. Caddelerde hava atıp otomobil meraklısı geçinen birçok Türk gencinin bu yarışın ismini bile duymadığına eminim. Ama öte yandan başka bir Türk genci, geçen sene olduğu gibi yine Fransa’da marşımızı çaldırdı ve birincilik kupasını kaldırdı.

Bahsettiğim bu yarışın ana sponsoru Mobil 1’in bilinmeyene bir tarafı ise 1905’te beri Türkiye’de olması. Formula 1’den tutun birçok farklı yarışta 300 derecelere çıkan sıcaklıklarda, 15 bin devir aralıklarında çalışan motorlara hizmet eden markanın en önemli fabrikasından birisi de Türkiye’de. Bu Fabrika tüm Orta Asya’yı, Balkanları, Güney Rusya’yı ve Türkiye’yi besliyor. İsrail de dâhil olmak üzere toplamda 14 ülkeye Türkiye’den ihracat yapılıyor. Tabi bu arada madeni yağlar pazarında bir çok ciddi rakipte yer alıyor.

Türkiye ekonomisi ile ilgili sorularımız yanıtlayan Mobil Oil Türk AŞ Genel Müdürü Münci Bilgiç, iç pazardaki düşüşü ihracatla dengelediklerini belirterek “Evet 2019 zor bir sene oldu ama sektör zaten buna hazırlıklıydı. Yağ değişimi motorun ömrü ve performansı için hayati derecede önemli bir konu. Orta ve uzun vadede son kullanıcıların araç bakımlarına daha fazla özen göstereceklerini düşünüyoruz. Bu da motor yağı tüketimi açısından talebin artacağını öngörüyor, planlarımızı bu doğrultuda revize ediyoruz. Yavaş yavaş ekonomide iyileşme sinyallerini görmeye başladık. 2020’nin çok daha iyi bir yıl olacağını inanıyorum” dedi.

Yarış pistlerinde zor şartlarda rakiplere karşı verilen stresli mücadelelerle geliştirilen yağların en nihayetinde trafikte kullandığımız araçlara entegre edildiğini belirten Bilgiç, ürünlerine güvenlerinin tam olduğunun altını çizerek “Kullanıcılarının yüzünü güldürecek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. “Mobil 1 Motor Garantisi” ile araçların üretici garantisi sona erdikten sonra otomobil motorları için ek bir koruma programı hazırladık. Üretici garantisinin ötesine geçen bu garanti, programa katılım gösteren yetkili servisler üzerinden sürücülere tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Müşteri sadakatini artıracak ve otomobil sahiplerine çok daha rahat bir nefes aldıracak garanti uygulaması, beş sene ya da 160 bin kilometre boyunca devam edecek. Devrim niteliğindeki “Mobil 1 Motor Garantisi” uygulamamızı son çeyrekte Türkiye’de hayata geçireceğiz. Böylece nasıl motor sporlarında başarımızı test ediyorsak normal araçta da kalitemizi ve dayanaklığımızı göstermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.