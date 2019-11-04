Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv dünyasında yaşanan konsolidas, ortaklık ve iş birliği haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son yaşanan gelişme ise oldukça önemli. Alman Opel şirketini kanatları altına alan Fransız PSA Peugeot, Citroën, DS gibi markaları kontorl ederken Amerikalı Chrysler ve Jeep markalarının yanı sıra Ferrari, Maserati gibi dev markaları yöneten İtalyan Fiat’ın (FCA Grubu)güçlerini birleştirecek. Böylece Avrupa’nın en büyük ikinci grubu olmaya aday gösterilen PSA-FCA birleşmesi farklı kapılarında beraberinde açacak. Örnek vermek gerekirse PSA Grubu giremediği Amerika pazarına FCA sayesinde ulaşabilecek. FCA ise Avrupa pazarında PSA’nın gücünü arkasına alarak Alman ve uzak doğu markaları karşısında ciddi derecede güçlenecek.

Yapılan açıklamalar ışığında ön anlaşma yüzde 50-50 hisse takası ile gerçekleşirken ortaya çıkan sinerji ile dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri doğacak. Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi olmaya aday ortaklıkta her iki şirket yönetimde yer alacak. Yeni yapının oluşturulma sürecine PSA adına Carlos Tavares ile FIAT adına John Elkann kaptanlık koltuğunda oturacak. Şimdilik adres olarak gösterilen nokta ise FCA’nın Hollanda’da yer alan merkezi.

İki otomobil üreticisi, yeni şirketin ortaya çıkmasıyla yaklaşık 3,9 milyar avro (4,4 milyar dolar) tasarruf ve diğer maliyetlerde verimlilik yakalanmasını öngörüyor. Öngörüler arasında her iki tarafta da tesis kapatılması yer almıyor. ABD’li yatırım şirketi Evercore uzmanları iki devin evliliğiyle 7 milyar avro (7,8 milyar dolar) gibi önemli bir tasarrufun yakalanabileceğini açıklarken aynı raporda bu iş birliğinin Renault ile Fiat (FCA) arasındaki iş birliğinden daha verimli olacağına dikkat çekiliyor.

Birleşme gerçekleştiği takdirde Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar, SRT, Maserati, Comau, Magneti Marelli, ile Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall ve DS markaları aynı çatı altında toplanmış olacak. Ortaya çıkacak güç ve fırsatlar Türkiye içinde oldukça önemli. Tedarik zincirinde önemli rol oynayan ülkemiz üretim fırsatları içinde farklı çözüm yollarına sahip. Örnek vermek gerekirse TOFAŞ Bursa fabrikaları bugün Fiat grubu içinde yer alan en önemli üretim tesisi pozisyonunda yer alıyor. Egea ailesi Doblo ve Fiorino üretimini yüklenen Bursa fabrikası yakın zaman kadar Citroën ve Peugeot’ya Nemo-Bipper üretimi gerçekleştiriyordu.

İLK LİDERLİK SUV'LA GELECEK

Kâr oranı en yüksek segment olarak dikkat çeken ve Avrupa otomotiv satışlarının yüzde 40’a yakınını oluşturan SUV segmentinde, FCA Grubu 2019 yılı ilk 6 ayında 160 bin, PSA markaları ise aynı dönemde 540 bin adetlik satış yakalamıştı. Birleşme toplamı ile 700 bin adete ulaşan rakamla liderlik koltuğuna oturan grubu, ortaya çıkan rakam, yeni kurulan ortaklıla grubuna SUV segmentinde liderlik kazandırıyor.