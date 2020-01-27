Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

HATAY

Oyak Bursa fabrikalarında üretilerek 60’tan fazla ülkeye ihraç edilen yeni Renault Clio, Türkiye’de de satışa sunuldu. İç ve dış tasarımının yanı sıra motor ve şanzıman seçenekleri yenilenen araç, teknoloji ve konfor başlıklarında da oldukça iddialı. Euro NCAP testinden aldığı 5 yıldızla kendi sınıfının en güvenli aracı seçilen Yeni Clio, ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) sistemi, şerit takip, aktif acil fren desteği, otomatik uzun/kısa farlar ve trafik işaretlerini tanıma gibi kendi segmentinin ötesinde donanımlara ev sahipliği yapıyor.

YENİ NESİL MOTORLAR

Yeni Clio, Türkiye’de 72-130 bg arasında değişen güç seçenekleri ile müşterilere sunuluyor. Benzinli versiyonlarda; 1.0 SCe motor satın alma ve kullanım maliyeti ile ön plana çıkıyor ve sadece manuel satın alınabiliyor. 1.0 TCe motor ise manuel ve yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusu ile sunuluyor. 1.3 TCe 130 beygirlik yeni motor ise Captur, Megane ve Kadjar modelleri ile kendini kanıtlayan ve 240 Nm tork ile 7 ileri EDC otomatik vites kutusuna sahip olarak alınabiliyor. Dizel tarafta ise yeni nesil 1.5 Blue dCi 85 ve 115bg motorlar manuel olarak ürün ganımda yer alıyor.

SINIF BİRİNCİSİYİZ

Hatay’da gerçekleştirilen ve Oyak üst yönetiminin de katıldığı lansman toplantısında konuşan Renault MAİS CEO’su Berk Çağdaş, B segmentinin toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile Türkiye’nin 2'nci büyük segmenti olduğunu, B-HB alt segmentinin ise yüzde 13,5 pay ile üçüncü büyük alt segmenti olma özelliği taşıdığını dile getirdi. Çağdaş, "Clio, B-HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık dört kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault fabrikalarında üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi” dedi. Otomotivde ivmelenmenin 2020’de devam edeceği öngördüklerini belirten Çağdaş söyle devam etti: Geçen üç dört yılda çok değişkenlik gösteren ve adetler anlamında oldukça volatil bir pazar vardı. Dolayısıyla Türkiye'deki araç parkının yaşı, özellikle perakende talepteki beklentiler ve ertelenmiş bir talep miktarı, özellikle filo ve kurumsal müşterilerde henüz yenilenmemiş araç parkının büyüklüğü gibi unsurları dikkate alarak ve daha temkinli yaklaşarak 550-600 bin civarında bir pazar beklentisiyle bütçelerimizi yaptık.

Yılın ikinci yarısında ise özellikle hurda, ÖTV ve kamu bankalarının faiz kampanyalarının talep tarafında ciddi anlamda bir tetikleme yaptığına dikkati çeken Çağdaş "Şimdi faizlerdeki düşüş trendi devam ediyor, kurdaki salınım daha az. Bu anlamda bu kalkışın, ivmelenmenin biraz hız keserek de olsa 2020 yılında devam edeceği düşünüyoruz. Gerekli hesaplamaları yaptığımızda bu yaklaşık yaklaşık 500-600 bin pazar seviyesine getireceğini gösteriyor. 2020 yılı için 2019'un başında olduğumuz gibi karamsar değiliz" ifadelerini kullandı.

HİBRİT MOTORLU CLIO YILIN İKİNCİ YARISINDA

Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur yaptığı konuşmada dizel motorda otomatik vites seçeneğinin kalktığına dikkat çekerek “Hibrit motorlarımızın gerçekten toplam satın alma maliyeti olarak çok avantajlı olduğundan dolayı özellikle filo pazarında dizel versiyonların yerine geçeceğine inanıyoruz. Giderek dizel motorların maliyeti artırıyor ve dizelle benzin arasında pompa fiyatlarında çok fark kalmadı. Dolayısıyla stratejiyi artık benzinliye koyduk ama hâlâ filo pazarında düz vitesimizle dizel talep eden müşterilere cevap vermeye çalışacağız. Ayrıca Türkiye'de üretilen hibrit motorun lansmanı da ikinci yarıyıl olarak planlıyoruz” dedi.