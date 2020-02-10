Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Borusan Otomotiv tarafından 2008 yılında kurulan ve ülkemiz adına motor sporlarına ciddi katkılar sağlayan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) ekibi tarafından her yıl şubat ayında düzenlenen Kar ve Buz Sürüş Eğitimi’nin altıncısını bu sene de donmuş Çıldır Gölü üzerinde gerçekleştirildi. BMW, MINI ve Range Rover marka araçlar ve BOM Akademi eğitmenleri ile bire bir uygulamalı gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ülkemizi sanal arenada başarıyla temsil eden ve dünya ikinciliğine kadar yükselen Cem Bölükbaşı’nın BOM ile profesyonel sözleşmeye imzaladığını duyurdu. Tiftik “Yeni sezonda İbrahim Okyay, Levent Kocabıyık, Yağız Gedik, Fatih Ayhan ve Cem Bölükbaşı ile yarışacağız. Geride kalan 12 yıllık süreçte; 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 36 farklı pist ve 350’den fazla yarışta mücadele ettik ve bugüne kadar 13 kez Türkiye Pist Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu, WTCC (Dünya Şampiyonası) takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliği ve İtalya 3H Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu gibi sayısız başarıya imza attık. Hedefimiz yine Avrupa pistlerinde birincilik” dedi.

2020’DE İDDİALIYIZ

Türkiye otomobil pazarının 2019’da daraldığını, premium otomobil pazarının da genel sektöre paralel bir seyir izlediğini belirten Hakan Tiftik, 2020’de bu düşüşün telafi edileceğini öngördüklerini belirterek “Düşen faiz, kurdaki istikrar, artan tüketici güveni ve ertelenen talebin harekete geçmesi umutları güçlendiren başlıca faktörler. Geçtiğimiz yılın sonunda pazarda başlayan hareketliliğin yılın geri kalanına yayılmasıyla 2020’de binek otomobil pazarının 450-470 bin, hafif ticari dâhil otomotiv pazarının 600 bin seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz. Borusan Otomotiv olarak Premium otomobil segmentindeki öncülük vizyonumuzla yine sektörün en önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz” dedi. Yeni gelecek modellerle bilgi veren Tiftik “2 Serisi Gran Coupé modelimiz ile daha önce hiç rekabet etmediğimiz bir segmente iddialı bir giriş yapacağız. Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni 1 Serisi gibi geniş kitlelerin ilgisini toplayan yeni modellerimizle güçlü büyüme öngörüyoruz. Bunlara ilaveten 7 Serisi, 8 Serisi Gran Coupé ve X7 gibi modellerimiz de üst segmentteki gücümüzü artıracak. Türkiye’de temsil ettiğimiz diğer markalarımızdan MINI’nin tamamen elektrikli ilk modeli MINI Electric ile bu alanda rekabete farklı bir boyut getireceğiz. 2020 yılında Land Rover’da da merakla beklenen Yeni Land Rover Defender ve Yeni Range Rover Evoque Türk tüketicisinin karşısına çıkacak. Jaguar’ın süper spor otomobili Yeni Jaguar F-TYPE da 2020’de Türkiye’de yollarla buluşacak. Yerli otomobilin tanıtılması ile birlikte elektrikli otomobillere karşı ilgi oldukça arttı. Showroomlara gelen müşteriler elektrikli modellerimize karşı artık daha fazla ilgi gösteriyor” dedi.

Yeni Evoque showroom’larda

Land Rover’ın Premium kompakt SUV’u Yeni Range Rover Evoque, Kars’ta düzenlenen Borusan Otomotiv Motorsport lansmanında yüzünü gösterdi. 8 Şubat’tan itibaren showroomlarda yer alan araç İstanbul’un ardından test sürüşü için 15-16 Şubat’ta İzmir ve Ankara, 22-23 Şubat’ta Antalya ve Bursa, 29 Şubat-1 Mart’ta ise Adana’da test edilebilecek. Land Rover’ın Online Satış Platformu üzerinden rezerve edilebilen Yeni Range Rover Evoque, 701.259 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

245 HP’lik Hibrid Skoda Octavia RS iV

Skoda tamamen yeni Octavia RS iV modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Yayınlanan üç resmî tasarım eskizi, dördüncü nesil Octavia’nın performans odaklı versiyonunun detaylarını ortaya koyuyor. Tanıtılmasının üzerinden geçen 20 yılın ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanan araç şarjlı hibrit olarak karşımıza çıkacak ve toplam 245 HP’lik güce sahip olacak. RS iV kullanıcısına verdiği bu yüksek performans karşısında şaşırtıcı bir yakıt ekonomisi sunarken düşük CO2 emisyonu salımı vadediyor.