Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2019 yılında 6 milyon 230 bin binek, 1 milyon 565 bin hafif ticari araç el değiştirdi. 2018 yılında 1’e 13 olan 0 otomobile karşı ikinci el otomobil oranı 2019 yılında 1’e 18 seviyesine çıktı. Sektörün önemli isimleri pazarı değerlendirdikleri açıklamalarında kullanılmış otomobil piyasısının önünün açık olduğunu dile getirdi.

Satış adetleri 2020’de uçacak

İkinci el pazarını değerlendiren Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu “2019 yılının son çeyreğinde sıfır pazarı artan talep karşısında yeterli araç sağlayamadı ve ikinci el fiyatlar yükseldi. 2020 araçların fiyat artışı ile gelecek olması, ikinci ele olan talebi artarak devam ettirecek. Bunun yanı sıra kurlardaki artışlar da otomobillerin maliyet artışlarına etki etmektedir. Bu da sıfır otomobillerin fiyatlarını tetikleyecek. Biz Otoshops olarak 2019 yılını 7.000 adet araç satışı ile kapattık. 2020 hedefimiz ise 9.000 adet araç satışı olacak” dedi.

Fiyatlar altın kârını geride bıraktı

Autofocus Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sakarya, ikinci el piyasasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. İkinci el fiyatlarının 2019’un son çeyreğinden itibaren model bazında yüzde 20 yükseldiğini ve fiyat artışlarının ocak ayında da devam ettiğini belirten Uğur Sakarya “İkinci el araç fiyatları döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı. Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi” dedi.