Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye, mart ayının ikinci haftasından itibaren birçok sektörde üretim ve hizmet faaliyetlerine ara verdi. Bu dönemde devlet destekli krediler, kredi ertelemeleri, faiz indirimleri, kısa zamanlı çalışma ödenekleri gibi birçok destek, firmaların en azından 3 ay plan yapabilmesi için itici güç oldu. Son günlerde ise yavaş yavaş bazı sektörlerde çarkların dönmeye başlayacağı haberleri geliyor. Otomobil basını ile online toplantı yapan Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün “Şu anda 14 üyemizin 13’ü üretimi durdurdu. Ancak otomotiv sektörümüz, mart ayının çok daha öncesinde Çin ve Avrupa’yı takip etti. Üye şirketlerimiz içinde ilk Covid-19 tedbiri, tam 3 Ocak tarihinde alındı. Tedarik zincirinde büyük sıkıntı yaşayan dünya otomotiv sektöründe, Türkiye, kendi sürecini çok iyi yönetti. Ve şirketimiz gidebildiği en son güne kadar üretimini yaptı. Bu durum, sektör adına geldiğimiz noktayı da çok güzel özetliyor. Çok sık soru geliyordu. A ve B planlarınız var mı diye... Z planımız bile var. Şimdi her şirketimiz kendi içerisinde planlarını yapıyor, revize ediyor. Üretime yeniden ‘start’ tarihimiz, nisanın 20’si ve 27’si olarak belirlendi” dedi. Bu arada Otomotiv Sanayii Derneğinin ilk çeyrek verilerine göre; Covid-19 sebebiyle üretim yüzde 6, ihracat yüzde 14 azaldı.

KOPYALANAMAZ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) ürettiği yerli otomobillerin iç ve dış tasarımları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından tescil edildi. Tescil haklarıyla birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait olan araçların tasarımlarının, tamamen ya da kısmen kopyalanması engellenmiş oluyor. Askı sürecindeki Asya ve Amerika’daki tasarım tescil başvurularının da, 2020 içerisinde tamamlanması bekleniyor. TOGG mühendislerinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik çalışma sonunda, 18 farkı tasarım evi fikir sunmuştu. Değerlendirmeler neticesinde, dünyanın en iyilerinden Pininfarina tasarım şirketi, iş ortağı olarak belirlenmişti. Çalışmalarda dikkat çeken bir ayrıntı ise Anadolu topraklarının simgeleri arasında yer alan lale çiçeği... Otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgaradan, jantlara ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürlerine, Selçuklu dönemi esintileri eşlik ediyor.