Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İlk tanıtımı 2015 yılında gerçekleşen ve satışı 2016’da yüzde 5’lik bir pazar payı ile başlayan Fiat Egea, her sene pazar payını büyüterek yüzde 14,6’lara kadar geldi. Bu yıl tüm gövde tiplerinde segment lideri olan Egea, bir dizi yeniliklerle güncellenirken model ailesine bir kardeş daha ekledi. Konuyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında konuşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, sahip oldukları AR-GE gücü ile bu başarılara imza attıklarını dile getirerek “2020 öngörülmesi zor bir sene oldu. İç pazar ve ihracat dinamiklerimiz değişti ve pandemi nedeniyle üzülerek üretime ara vermek durumunda kaldık. Yaşanan tüm gelişmelere rağmen bu süreçte iyi bir performans sergileyerek tüm markalarımızla 90 bin adet araç satış gerçekleştirdik ve yüzde 18,2 pazar payımız var. Bu da yaklaşık olarak Türkiye’de satılan her 5 araçtan 1’sinin Fiat, Alfa Romeo ve Jeep olduğunu gösteriyor. Burada da geçen seneye göre artışımız yüzde 164 oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin en yerli markası da biziz. Toplam satışlarımızın yüzde 95’i Bursa’daki fabrikamızda üretiliyor” dedi.

Tofaş olarak son 10 yılda 3 milyar dolarlık yatırıma imza attıklarını ifade eden Eroldu “Elimizi taşın altına fazlasıyla koymuş bir şirketiz. Bu yatırımların karşılığını alıyoruz. Çok hızlı, önemli ve yetkin bir AR-GE’miz var ve başarımızdaki payı çok büyük. Egea için “Ezber Bozan” dedik ve 5 yıllık süreçte tüm ezberleri bozduk. Tekrarlıyorum ama bunun arkasında sahip olduğumuz AR-GE gücü var. Facelift’le beraber aileye 1,2 milyar dolar yatırım yaptık ve bu yatırımla dördüncü gövde tipinin üretimine başladık. Egea Cross ismini verdiğimiz modelimiz bizim pazarlama ekibinin fikrinden doğan bir araç. ‘Böyle bir araç yapabilir miyiz?’ tartışmalarından sonra AR-GE’de 1 ay içerisinde bir prototip çıkardık. Daha sonra FCA bunu bizden fazla sahiplendi ve onlarla beraber hızlı bir şekilde devam kararı aldık. Burada yine AR-GE gücümüzü kullandık ve belki 1 sene sürecek prototip aşamasını kısa sürede gerçekleştirdik. Bu araç bizi en az 2015 yılındaki kadar heyecanlandırıyor. Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği CUV segmentine giriyoruz” şeklinde konuştu.

OCAK AYINDA SATIŞTA

Mevcut motorların yanı sıra yeni Egea ile birlikte, 500X ve Renegade modelinde kullanılan 3 silindirli, 1.0 Litre, turbo benzinli motoru ürün gamına eklendiğini söyleyen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Yeni motor sahip olduğu teknoloji ile hem daha güçlü hem de yaklaşık yüzde 20 daha tasarruflu. Öte yandan mevcut Egea’nın üretimini 2020 sonuna kadar iç pazar için devam ettireceğiz. Üretimi başlayan ilk araçlar kasım sonuna kadar 5 büyük pazara ihraç edilecek. 1 Ocak’taki emisyon ve model yılı geçişiyle beraber ise yeni Egea’nın iç pazara yönelik üretimini başlatacağız. Ülkemizde 2021 yılının ocak ayından itibaren Egea ailesi 4 üyeyle satışa sunuluyor olacak” dedi.