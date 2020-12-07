Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Indicata verilerine göre, kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış gerçekleşirken, satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17, ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Satılan araçların yüzde 26'sını 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu. Ocak-kasım döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi.

Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker “Arzın çok olduğu ama talebin oldukça düşük seyrettiği bir kasım ayı yaşandı. Nisan ayından sonra kasım, bu yılın en düşük satışlarının gerçekleştiği ikinci ay oldu” dedi.

FİYATLAR STABİL KALDI

Araç fiyatlarının sabit bir seyir izlediğini aktaran Göker “İkinci el araçların fiyat trendine baktığımızda perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu, fiyatlarda bir güncelleme yapmadığını, fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçen ayki fiyatlara paralel bir seyir izlendiğini gözlemledik” diye konuştu.