Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

OYAK Renault tarafından üretimi gerçekleştirilen ve 2016’daki lansmanından bu yana büyük beğeni toplayıp 200 binden fazla satış adetine ulaşan, markanın amiral gemisi modellerinden Megane Sedan yenilendi. Bursa’da üretilen ve 30’a yakın ülkeye ihraç edilen araç, 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin en çok satan ilk 3 otomobilinden biri olmuştu. Artık daha rafine bir görünüm kazanan modelde yeni teknolojiler yer alırken, konfor ve güvenlik öğeleri artırıldı. Yeni sürüş destek sistemlerinin yanında ayrıca yeni geliştirilen 1.0 TCe benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunulmaya başladı. Öte yandan 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor. Dizel tarafta ise 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Megane Sedan’nın 2017'de Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlatarak “Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikalarında Türk işçisi ve mühendisinin ellerinden çıkan Megane Sedan, 2020'de Türkiye'nin en çok satan üç otomobilinden biri oldu. Daha fazla ergonomi ve konfor odaklı şık tasarım dokunuşlarının yanı sıra daha fazla teknolojik özellikle gelen Yeni Megane Sedan, bu başarıyı artırarak sürdürecek. Türkiye, C-Sedan segmentinin ağırlıkta olduğu bir pazar. Öyle ki C-Sedan segmenti, ülkemiz binek otomobil pazarından yüzde 33 pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan Megane Sedan, yenilenen yüzüyle birlikte 21 yıldır aralıksız devam eden binek otomobil pazarı liderliğimizi geleceğe taşımak için önemli kozlarımızdan olacak" dedi.