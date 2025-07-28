Avrupa ile aramız iyice açıldı! İkinci elde bile %160'a varan fark var

Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası Türkiye pazarında otomobil fiyatlarını Avrupa ile karşılaştıran LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, yeni uygulama ile önemli rakam artışları olduğuna dikkat çekerek:

”Öte yandan vergi düzenlemesinin yine matrah esaslı olması ve bu matrahların enflasyonist ortamda araç fiyatlarıyla birlikte yukarı çekilmesi, kısa vadede sağlanan vergi avantajlarının hızla erimesine neden olabilir. Örneğin, bugün %70 ÖTV ile satılan bir model, ilerleyen dönemde fiyat artışlarıyla birlikte daha yüksek vergi dilimine geçerek %90–100 ÖTV’ye tabi olacak. Artık Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye’de araç fiyatları çok yüksek. İkinci el tarafında bile %160’lara varan farklar göze çarpıyor” dedi.