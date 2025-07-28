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Haberler > T-Otomobil > Avrupa ile aramız iyice açıldı! İkinci elde bile %160'a varan fark var

Avrupa ile aramız iyice açıldı! İkinci elde bile %160'a varan fark var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa ile aramız iyice açıldı! İkinci elde bile %160&#039;a varan fark var
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T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni ÖTV sistemiyle fiyatların hızla yükseleceğini belirten Nazik, matrahların enflasyonla birlikte yetersiz kaldığını, Türkiye’de araçların Avrupa’ya göre ikinci elde bile çok daha pahalıya satıldığını söyledi.

Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası Türkiye pazarında otomobil fiyatlarını Avrupa ile karşılaştıran LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, yeni uygulama ile önemli rakam artışları olduğuna dikkat çekerek:

Avrupa ile aramız iyice açıldı! İkinci elde bile %160'a varan fark var - 1. Resim

”Öte yandan vergi düzenlemesinin yine matrah esaslı olması ve bu matrahların enflasyonist ortamda araç fiyatlarıyla birlikte yukarı çekilmesi, kısa vadede sağlanan vergi avantajlarının hızla erimesine neden olabilir. Örneğin, bugün %70 ÖTV ile satılan bir model, ilerleyen dönemde fiyat artışlarıyla birlikte daha yüksek vergi dilimine geçerek %90–100 ÖTV’ye tabi olacak. Artık Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye’de araç fiyatları çok yüksek. İkinci el tarafında bile %160’lara varan farklar göze çarpıyor” dedi.

Avrupa ile aramız iyice açıldı! İkinci elde bile %160'a varan fark var - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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