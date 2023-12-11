BMW yeni 4 serisinin içi teknoloji doldu

11 Aralık 2023 05:16 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 05:18

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - BMW’nin ‘aykırı sınıfta’ yer alan 4 serisi makyajlandı. İlk olarak 2014 yılında yollara çıkan 4 serisi, 2020 yılında yepyeni bir modele dönüşmüştü. Markanın ‘böbrek’ motifindeki büyük ön ızgarasının ilk temsilcisi olan 4 serisi, bu yıl ise daha modern hâle geldi. ‘Hem sportif hem geniş olsun’ diyenler için iyi bir alternatif olan 4 serisinde, bir önceki modeline göre tasarım açısından çok büyük değişiklikler yok. Selefinde olduğu gibi agresif ve kaslı dış görünüm korunmuş. Dış tasarımı ile ilgili söyleyebileceğimiz bir fark opsiyonel olarak sunulan lazer LED far grupları… G26 koduyla üretilen bu modelde en büyük fark iç mekânda görülüyor. Dışarıdan bakıldığında ‘2020-2022’ üretimi olan seri ile neredeyse aynı olan yeni BMW 4 gran coupe, içeri de ise tamamen değişmiş. İlk olarak markanın SUV segmetindeki ‘X’ modellerinde gördüğümüz 70 santim uzunluğundaki yekpare dev ekran, yeni 4 serisine de entegre edilmiş. Otomobil bu sayede çok daha modern ve teknolojik hâle getirilmiş.

MODERN ORTA KONSOL

Otomobilin içindeki bir diğer değişiklik ise orta konsolun da yenilenmiş olması. Burada bir önceki modeldeki gibi bir vites topuzu bulunmuyor. Vites değişimleri düğme yardımıyla gerçekleşiyor. Bu farklılığı eleştirenler de var, ancak ben çok kullanışlı buldum. Yeni orta konsolda sürüş modları, multimedyayı kontrol etmeye yarayan joystick ve park yardım sistemleri gibi özellikler yer alıyor. Ana ekrandaki animasyonlar oldukça dikkat çekici. Tuş ve geçiş hassasiyetleri iyi seviyede. Hafızalı ve elektrikli koltuklar ısıtma ve soğutma özelliğine sahip. Ayrıca head up display ile araç bilgilerini ön cama yansıtabiliyorsunuz.

GENİŞ İÇ HACİM

Otomobilin içinde kullanılan plastik malzemeler oldukça kaliteli. Sürüş hissiyatını artıran yeni direksiyon Premium dokunuşu destekler nitelikte… Ön koltuklar son derece sportifken arka koltuklar size konforlu bir sürüş imkânı tanıyor. Arkadaki yolcular için yeterli diz mesafesi sunulan otomobilin baş mesafesi konusunda ise 2 kapılı coupe kardeşine göre daha avantajlı olduğunu söylemekte fayda var. Arka yolcular için ayrı ayrı iklimlendirme ve ortada bulunan kol dayanağı konfor konusuna oldukça katkı sağlıyor. 470 litrelik bagaj hacmi ise rekabetçi bir hacim sunuyor.

MOTORUN ŞANZIMANLA UYUMU GAYET BAŞARILI

Ülkemizde sadece 420i adı ile satılan 4 Serisi Gran Coupe, 1.6 litre hacminde turbo beslemeli benzinli motor ile tüketicinin karşısına çıkıyor. 1595 cc hacmindeki motoru 5000 d/d’da 170 beygir güç üretiyor. Motorun maksimum torku ise 2000 d/d’da 250 Nm… 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen otomobilin ara hızlanmaları oldukça canlı. Performans konusunda beklentileri karşılayan 420i’nin maksimum hızı 227 km/s ve 0-100 km/s hızlanma değeri 8.6 saniye. Otomobilin ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 km’de 7.3 litre.