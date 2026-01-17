Türkiye ilk geldiği andan itibaren uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Chery’nin Ocak 2026 dönemi fiyat listesi ne durumda? Hangi model ne kadara satılıyor? Devam eden kampanyalar var mı?

Son yıllarda Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarındaki satışları dikkat çekerken, Chery’nin uygun fiyat politikası satış rakamlarını yukarı çekmişti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl toplam pazarda Çinli markaların payı yüzde 7,9’a düştü.

2024 yılında 57 bin 47 adetlik satışa ulaşan Chery, geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düşüşle 28 bin 579 adede kadar geriledi.

Chery'de Ocak 2026 fiyat listesi güncellendi! 3 milyona dayandı

OCAK 2026’DA TİGGO MODELERİNE ZAM GELDİ

Türkiye’de Tiggo8 ve Tiggo7 modellerini satan Chery, Ocak ayında yaptığı zamla birlikte uygun fiyat cazibesini de kaybetmek üzere.

Peki Chery modellerinin güncel fiyatları ne?

Yeni Tiggo7 Prestige 4x2 Aralık ayı fiyatı - 2.199.000 TL

Yeni Tiggo7 Prestige 4x2 Ocak 2026 fiyatı - 2.380.000 TL

Yeni Tiggo7 Prestige 4x4 Ocak 2026 fiyatı - 2.599.000 TL

Yeni Tiggo8 Prestige Aralık ayı fiyatı - 2.599.000 TL

Yeni Tiggo8 Prestige Ocak 2026 fiyatı - 2.899.000 TL

