Land Rover’ın ikonik modeli Freelander, bağımsız bir elektrikli marka olarak Chery iş birliği ile yeniden doğdu. Markanın ilk seri üretim modeli Freelander 8 resmi olarak tanıtıldı.

Otomotiv dünyasında uzun bir aradan sonra Freelander ismi geri döndü. Jaguar Land Rover (JLR) ve Çinli otomotiv devi Chery, efsanevi Freelander ismini Land Rover çatısından çıkararak tamamen bağımsız, elektrikli bir SUV markasına dönüştürdü.

Markanın ilk modeli olan Freelander 8 resmen tanıtıldı. Tamamen elektrikli model, yılın ikinci yarısında Çin’de satışa çıkacak. Model, geçtiğimiz haftalarda gösterilen Concept 97’nin tasarımını temel alıyor.

KLASİK SUV TASARIMI

Freelander 8, eski klasik arazi araçlarına benzer köşeli bir tasarıma sahip. Aracın ön kısmında kapalı bir tasarım ve dikdörtgen LED farlar yer alıyor. Aracın tavanının ön kısmında bir LiDAR ünitesi bulunuyor.

HUAWEİ ADS 5 VE ARAZİ SİSTEMİ

Araç, Huawei ADS 5 akıllı sürüş destek sistemi ve LiDAR sistemi ile donatıldı. Ayrıca, arazi tanıma ve sürüş stratejisi planlaması için LiDAR ve kamera verilerini kullanan i-ATS akıllı arazi sistemi ile bitlikte çalışıyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8397 işlemcili merkezi kontrol mimarisi yer alıyor.

Freelander 8, tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve menzil uzatıcı motor seçenekleriyle geliyor. 800V elektrik mimarisine sahip olan model 350 kW hızlı şarjı destekleyecek. CATL ile ortaklaşa geliştirilen batarya 6C'ye kadar şarj performansına sahip.

6 MODEL ÜRETİLECEK

Freelander markası altında 5 yıl içinde 6 farklı model piyasaya sürülecek. Bu modeller, Çin’deki CJLR fabrikasında üretilecek.

TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Yeni Freelander markası, ilk etapta Çin pazarında satışa sunulacak. Ancak JLR ve Chery, markanın küresel bir oyuncu olacağı işaretini verdi. Freelander CEO’su Wei Lan, markayı “küresel bir oyuncu” olarak tanımlarken, araçların Euro NCAP standartlarına uyumlu olduğunu belirtirken, Avrupa’da gizli testlerin tamamlandığını söyledi. Türkiye için henüz net bir açıklama yapılmasa da Avrupa pazarı hedefleriyle birlikte gelişme yaşanabilir.

