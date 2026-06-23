Ferrari’nin yaptığı yeni bir patent başvurusu, markanın uzun bir aradan sonra manuel vitesli yeni bir model hazırlığında olduğunu ortaya çıkarmış olabilir. Patent görsellerine göre hem altı vitesli manuel hem de tuşlarla kullanan bir otomatik vites sistemi görünüyor.

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, 2012'deki 599 GTB'den bu yana manuel şanzımanlı bir yol otomobili üretmedi. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, markanın yakın gelecekte manuel şanzımanlı bir model sunabileceğinin sinyalini verdi.

Ferrari’den sürpriz hazırlığı: Manuel ve otomatik vites bir arada olabilir

Vigna, Las Vegas'ta düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Birkaç hafta içinde, biraz sabredebilirseniz, geçmişten bazı unsurları geleceğe dönük bir bakış açısıyla bir araya getirdiğimiz yeni bir şey göreceksiniz. 4 Temmuz'u bekleyin." ifadelerini kullandı.

Ferrari’den sürpriz hazırlığı: Manuel ve otomatik vites bir arada olabilir

PATENT GÖRSELLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ferrari'nin manuel şanzımanlı bir yol otomobili üretmesinin üzerinden tam 14 yıl geçti ve bu yeni modelde de sıradan bir manuel şanzıman tercih etmeyecek gibi görünüyor. Markanın yakın zamanda yaptığı bir patent başvurusunda, Koenigsegg CC850'deki sisteme benzeyen, yeni bir şanzıman türü görünüyor.

Tasarıma göre sürücüler aracı istediklerinde vites koluyla manuel vites, istediklerinde R, N, D ve M düğmeleriyle otomatik vitese geçecekleri bir sistem kullanılıyor.

Ferrari’den sürpriz hazırlığı: Manuel ve otomatik vites bir arada olabilir

Ortaya çıkan bilgilere göre sınırlı sayıda üretilecek altı vitesli modelin 12Cilindri MM olarak adlandırılması bekleniyor. Manuel vites kolu elektronik olarak çalıştığı için gerçek bir manuel vites isteyenleri ne kadar tatmin edeceği ise merak konusu.

Ferrari’den sürpriz hazırlığı: Manuel ve otomatik vites bir arada olabilir

TAK-ÇALIŞTIR BİR SİSTEME DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

CarBuzz tarafından paylaşılan markanın bir başka patent başvurusunda ise, bu sistemin Ferrari'nin halihazırda kullandığı çift kavramalı şanzımana bağlanabileceği, yani debriyaj pedalıyla birleştirilebilen basit bir tak-çalıştır sistemi olabileceği belirtiliyor.

Ferrari’den sürpriz hazırlığı: Manuel ve otomatik vites bir arada olabilir

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