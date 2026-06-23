Renault, elektrikli Megane E-Tech electric modelini kapsamlı şekilde güncelledi. Yeni model; daha dinamik tasarım, geliştirilmiş teknolojiler, zenginleştirilmiş donanımıyla dikkat çekiyor. Modelin Türkiye’ye ne zaman geleceği de açıklandı.

Yeni Renault Megane E-Tech electric, daha güçlü bir duruş sergileyen ön tasarıma kavuştu. Modelin ön bölümünde yeni aydınlatma imzası öne çıkıyor. Kare desenli bayrak tasarımından ilham alan sekiz parçalı yeni LED gündüz farları, parlak siyah kapalı ön ızgara ile birlikte kaputun altına taşınan Renault logosu yenilikler arasında.

Renault, model gamını da sadeleştirdi. Yeni Megane E-Tech electric artık tek bir motor seçeneği, tek bir batarya seçeneği ve iki donanım seviyesiyle sunulacak. Donanım seviyeleri ise Techno ve Esprit Alpine olarak belirlendi.

Renault Megane E-Tech yenilendi: Türkiye’ye ne zaman gelecek?

MENZİL 500 KİLOMETREYE ÇIKTI

Modelde 160 kW (218 hp) güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoru görev yapıyor. Elektrik motoru nadir toprak elementleri kullanılmadan üretiliyor. Yeni Megane E-Tech electric'te ayrıca 67 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi kullanılıyor. Renault, hücreden pakete (Cell-to-Pack) teknolojisi sayesinde enerji yoğunluğunu artırırken maliyetleri de düşürmeyi amaçlıyor. Aracın menzili de WLTP standartlarına göre 460 kilometreden 500 kilometreye yükseldi.

Renault Megane E-Tech yenilendi: Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Batarya ve termal yönetim sistemi de güncellendi. Yeni ısı pompası sistemi ve geliştirilmiş batarya ön koşullandırma özelliği sayesinde araç, hızlı şarj öncesinde bataryayı optimum sıcaklığa getirerek şarj performansını artırıyor. Bu sistem özellikle uzun yolculuklarda daha verimli enerji kullanımı sağlamayı hedefliyor.

DC hızlı şarjda 165 kW’a kadar destekleyen araç, yüzde 15’ten yüzde 80’e 24 dakikada şarj oluyor. Aynı zaman V2L teknolojisi ile 220 volt cihazlar için enerji sağlanırken, V2G teknolojisi ise şebekeye güç aktarımı yapılabiliyor.

Renault Megane E-Tech yenilendi: Türkiye’ye ne zaman gelecek?

GOOGLE GEMİNİ DESTEĞİ

İç mekanda ise 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 12 inçlik multimedya ekranından oluşan Renault’un OpenR sistemi bulunuyor. OpenR Link işletim sistemi artık doğal konuşmayı destekleyen Google Gemini ile gelecek.

Renault Megane E-Tech yenilendi: Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Yeni Megane E-Tech Electric, 4.200 mm uzunluğa, 1.782 mm genişliğe ve 1.522 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.685 mm. 440 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1.332 litreye kadar çıkabiliyor.

Renault Megane E-Tech yenilendi: Türkiye’ye ne zaman gelecek?

TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Yeni Megane E-Tech, Türkiye’de 2026 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak. Modelin güncel 2026 model yılı fiyatı ise şöyle;

Techno EV60 220 hp - 2.386.000 TL

Esprit Alpine EV60 220 hp - 2.486.000 TL

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