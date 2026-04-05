İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiat gelecek bir modeli isim tesciline başvurdu. Markanın Fas’taki fabrikasında üretilmesi beklenen yeni modelin adı Koala olacak.

Stellantis çatısı altındaki İtalyan otomotiv devi Fiat, hayvan isimlerinden oluşan model ailesin yenisini eklemeye hazırlanıyor. Marka, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtmaya hazırlandığı SUV modeline Panda gibi hayvan ismi vermesi bekleniyor.

Şirket geçtiğimiz ay “Grizzly” ismini tescil ettirmişti. Sektör kaynakları İsmin, yedi kişilik oturma oturma kapasitesine sahip büyük SUV modelinde kullanılacağı belirtiliyor.

KÜÇÜK BİR MODEL Mİ YOKSA SUV MU GELİYOR?

İtalyan basınında yer alan bilgilere Fiat son olarak, Fca Marketing Group aracılığıyla İtalya’nın Torino kentinde “Koala” adı için isim tescili gerçekleştirdi. Bu adın Panda’nın küçük modeli için mi yoksa bir coupe SUV için mi kullanılacağı bilinmiyor.

FAS'TA ÜRETİLMESİ BEKLENİYOR

Grande Panda ile aynı akıllı platformu kullanacak Koala için ön üretim çalışmaları başlamış durumda. Fiat Koala’nın üretim yeri ise Fas’taki Kenitra fabrikası olması bekleniyor. Aracın hangi segment olacağına göre bu yerin değişme ihtimali de var.

Avrupa’da markanın sevilen modellerinden biri olan Grande Panda, ülkemizde yılın ilk üç ayında toplam 614 adetlik satışa ulaştı.

