Kocaeli'de bir fabrikada korkunç bir olay yaşandı. 10 metre yükseklikten düşen 4 işçiden 3’ü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Tamer A, Resul K. ve İsmail M. hayatını kaybetti. Diğer işçinin tedavisi ise devam ediyor.

