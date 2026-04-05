Anadolu Ajansı • Kocaeli
Kocaeli'de fabrikada facia! 10 metre yükseklikten düşen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti
Kocaeli'de bir fabrikada korkunç bir olay yaşandı. 10 metre yükseklikten düşen 4 işçiden 3’ü hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü ve bu kazada 3 işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
3'Ü HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Tamer A, Resul K. ve İsmail M. hayatını kaybetti. Diğer işçinin tedavisi ise devam ediyor.
