Honda, retro tasarımlı elektrikli modeli Super-N’i yurt dışı pazarlara sunmaya hazırlanıyor. Modelin ilk olarak Birleşik Krallık’ta satışa çıkması planlanıyor. İşte küçük elektriklinin özellikleri ve fiyatı…

Honda Super-N, Japonya’da satılan N-One E modelinin daha performans odaklı bir versiyonu. Japonya’da “Super-One” adıyla anılan model, isim hakları nedeniyle Avrupa’da farklı bir isimle satışa sunulacak.

Honda’nın hafif N-Serisi platformu üzerine inşa edilen araç, kompakt boyutlarına rağmen sürüş keyfini ön plana çıkarıyor. Standart versiyonda yaklaşık 63 beygir (47 kW) güç sunan elektrik motoru, Boost Mode sayesinde kısa süreli olarak 93 beygire (70 kW) kadar çıkabiliyor.

“SAHTE VİTES” VE MOTOR SESİYLE FARKLI DENEYİM

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, elektrikli olmasına rağmen sürüş hissini daha eğlenceli hale getirmek için geliştirilen sistemler. Araçta, 7 ileri manuel hissi veren sanal şanzımanı ve içten yanmalı motor sesini taklit eden Active Sound Control gibi özellikler yer alıyor. Bu yaklaşım, özellikle performans odaklı elektrikli modellerde giderek yaygınlaşan bir trendin parçası.

Honda'nın küçük elektriklisi Avrupa'da satışa çıkacak

KÜÇÜK AMA İDDİALI

Sadece 3.395 mm uzunluğundaki Super-N, segmentindeki en kompakt modellerden biri. Hatta boyut olarak Renault Twingo E-Tech’ten bile daha küçük. Yaklaşık 1.300 kg ağırlığıyla da oldukça hafif bir yapı sunuyor.

Henüz batarya detayları açıklanmasa da, modelin WLTP’ye göre yaklaşık 206 km menzil sunması bekleniyor. Şehir içinde ise bu menzil 320 kilometreye kadar çıkabilecek.

HONDA E’DEN DAHA ULAŞILABİLİR

Honda’nın Avrupa’da satıştan kaldırdığı Honda e modelinin aksine, Super-N çok daha erişilebilir bir fiyatla geliyor. Yaklaşık 37.000 sterlin seviyesindeki Honda e’ye kıyasla bu yeni model Birleşik Krallık’ta 20.000 sterlin (yaklaşık 27.000 dolar) altında başlangıç fiyatının olacağı belirtiliyor.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Modelin Japonya’da ön siparişleri 16 Nisan’da açılacak, İngiltere’de ise satışlar Temmuz ayında başlayacak.



