Hyundai, 2026 Ağustos’ta İzmit fabrikasında üreteceği ilk elektrikli modeliyle Türkiye’de elektrikli otomobil üreten ikinci yerli marka olmaya hazırlanıyor.

ALİ ÇELİK - Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla satışa sunulan elektrikli araç model sayısı 100’e yaklaşırken, son yıllarda sürekli artış gösteren satış grafikleri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Türkiye’de elektrikli araç pazarının 2030’a kadar yüzde 35-40 seviyelerine ulaşacağına dikkat çeken Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, “Ülkemizde elektrikli araç pazarında önceki yıla kıyasla yüzde 100’lük bir artış söz konusu. 2026 Ağustos itibarıyla bu topraklarda elektrikli otomobil üreten ikinci marka olacağız. İzmit fabrikamızdan çıkacak ilk elektrikli modelimiz, markamız adına adeta bir dönüm noktası olacak. Fabrikamızda içten yanmalı modellerin üretimi de devam edecek. 2027’den itibaren ise yeni nesil hibrit teknolojisine yer vermeyi planlıyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası