Stanford Üniversitesi’ndeki bilim insanları, elektrikli araçların geleceği olarak görülen katı hal bataryaların en büyük sorunlarından birini "gümüş" kullanarak çözmeyi başardı. Yeni geliştirilen ultra ince kaplama, bataryaların daha hızlı şarj olmasını sağlarken, ömrünü de önemli ölçüde uzatıyor.

Elektrikli araçlar ve taşınabilir elektroniğin geleceği olduğu değerlendirilen katı hal bataryalarla ilgili araştırmalar devam ediyor. Katı hal bataryalar, geleneksel lityum iyon bataryalardan farklı olarak yanıcı sıvı elektrolitler yerine katı seramik yapılar kullanıyor. Bu özellikleri sayesinde daha güvenli ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmaları bekleniyor. Ancak hızlı şarj sırasında seramik elektrolitlerde oluşan mikroskobik çatlaklar, lityum metalinin bu boşluklara sızmasına ve kısa devre riskine yol açıyor. Bu durum, katı hal bataryaların ticari kullanımı önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Stanford Üniversitesi’ndeki ekip, bu sorunu aşmak için elektrolit yüzeyine yalnızca 3 nanometre kalınlığında bir gümüş tabakası uyguladı. Yapılan deneylerde, gümüş kaplamanın seramik yüzeyi korumakla kalmadığı, aynı zamanda batarya yapısını güçlendiren aktif bir rol üstlendiği tespit edildi.

Katı hal bataryalarda devrim: Gümüş kaplama uzun ömür, daha hızlı şarj

KENDİ KENDİNİ GÜÇLENDİREN YAPI

Araştırmada kullanılan yöntemle, gümüş kaplanan yüzey 300 dereceye kadar ısıtıldığında, gümüş atomları seramik yapının içine nüfuz ederek lityum atomlarıyla yer değiştiriyor. Bu işlem, seramik yüzeyini yaklaşık 5 kat daha dayanıklı hale getiriyor.

Yüzeyde kalan gümüş iyonları, lityumun çatlaklara sızmasını engelleyen bir bariyer görevi görüyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlara göre bu gelişme, katı hal bataryaların ticari olarak kullanılabilmesi önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırıyor. Araştırma ekibi, bu yöntemin bataryaların ekstrem koşullarda ve yüksek basınç altında bile stabil kalmasını sağladığını belirtti.

Ekip şimdi küçük ölçekli örneklerden tam boyutlu pil hücrelerine geçiyor. Amaç, bu gümüş kalkanın bir otomobilin on yılda yapacağı binlerce şarj döngüsüne dayanıp dayanamayacağını test etmek.

Bu teknolojinin hayata geçmesiyle, akıllı telefonların dakikalar içinde şarj olduğu ve elektrikli araçların menzilinin ciddi oranda arttığı, yangın riski taşımayan yeni nesil bataryalara bir adım daha yaklaşılmış olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası