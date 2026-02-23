Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, konfor, gelişmiş güvenlik tedbirleri, zengin donanım özelliklerini bir arada sunan yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerini 2 milyon 385 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Ali Çelik - Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, lansman toplantısında yaptığı açıklamada yeni Hybrid+ ailesi ile satışları 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sakarya ayrıca 2026 yılında sektörde en çok büyüyen marka olmak istediklerine dikkat çekerek “Yeni modellerimiz, performans ve yakıt verimliliği konusunda oldukça iddialı. Sahip oldukları teknoloji ve zengin donanımları sayesinde kullanıcıların dikkatini kısa sürede çekecekler. Yeni Hybrid+ modellerimiz, henüz satışa sunulmadan hem MG sahiplerinden hem de farklı markaları tercih eden kullanıcılardan güçlü bir ilgi gördü. MG markasını Türkiye’ye ilk aşamada elektrikli modellerle getirmiştik. O dönemde elektrikli pazarı toplam pazarın sadece yüzde 1 idi. Biz MG ile Türkiye’de elektrifikasyon sürecinin öncülüğünü yapan markaların başında yer aldık. Şimdi de yeni Hybrid+ modellerimizle hibrit pazarına güç ve hız katmayı hedefliyoruz” dedi.



