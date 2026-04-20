Elektrikli satışlarında yakaladığı ivmeyi korumak isteyen Opel, peş peşe model ataklarına devam ediyor. Marka tarihinin ilk 4x4 elektrikli modeli Grandland AWD ve tamamen performans odaklı Mokka GSE modelleri Türkiye’ye geldi…

ALİ ÇELİK- Opel Türkiye’den peş peşe önemli model atakları geldi. Markanın iddialı SUV modellerinden Grandland’e yeni çift elektrik motoruna sahip, frekans seçici sönümleme teknolojisine sahip şasesi ile dikkat çeken 4x4 versiyonu eklendi.

Yeni Grandland Elektrik AWD, tüm opsiyonlar dâhil 4.250.000 TL fiyatla satışa sunuldu. GS donanım seviyesi ile yollara çıkan model, toplamda 325 HP güç ve 509 Nm maksimum tork üretirken, 473 kilometreye kadar menzil sunuyor. Öte yandan ürün gamına yeni eklenen ve Opel’in motorsporlarındaki ruhunu yansıtan Mokka GSE; IntelliLux Matrix LED farları, özel Alcantara koltukları, 20 inçlik özel elmas kesim jantları gibi birçok donanımın yanı sıra 207 kW’lık elektrikli motoru ve toplamda ürettiği 281 HP’lik güç ile ön plana çıkıyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 5,9 saniyede çıkan aracın fiyatı ise 3 milyon 250 bin TL olarak açıklandı.

ÜLKEMİZİN POTANSİYELİ YÜKSEK

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, düzenledikleri basın toplantısında markanın 2026 yılı stratejilerini ve pazar öngörülerini paylaştı.

Daha önce 1,4 milyon adet olarak öngördükleri pazar tahminini, küresel gelişmeler ve ilk çeyrek verileri doğrultusunda yaklaşık 100 bin adet aşağı çekerek 1,3 milyon ve üzeri seviyesine revize eden Yiğit Yantaç “Pazardaki bu gerilemeye rağmen hafif ticari araç payının %21 seviyesinde korunması, ekonomik canlılık açısından önemli bir gösterge.

Elektrikli araç pazarının ise binek otomobiller içindeki payının önümüzdeki dönemde %20 barajını aşmasını bekliyoruz. Opel Türkiye olarak %5,4 pazar payı ile global ölçekte birinci sıradaki yerimizi koruyoruz. Satış adedi bazında ise Almanya ve İngiltere’nin ardından dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyoruz” dedi.

YERLİ ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ ARTIRDIK

2026 yılı sonu için 65 bin adet ve üzeri satış hedefine kilitlendiklerini dile getiren Yantaç “Bu noktada yerli üretim modellerimize de çok güveniyoruz. Zafira ve Vivaro’dan sonra Combo K9 modelimiz de yılın son çeyreğinde Bursa’da banttan inmeye başlayacak. Öte yandan teknolojik dönüşümümüz kapsamında, nisan ayında devreye aldığımız yeni yapay zekâ asistanı ile müşterilerimize artık anlık cevap verebilen bir sistem sunacağız. Merakla beklenen yeni Astra modelimizin fiyat ve lansman tarihini ise mayıs ayının ilk yarısı olarak planladık” dedi.

