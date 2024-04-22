OSD Başkanı Eroğlu: Otomotiv üretiminde yerlilik payı azalıyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk çeyrek verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde yüzde 3 ihracatta adet bazında yüzde 1, otomobil ihracatında ise yüzde 2’lik düşüş yaşandı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Bu dönemde, toplam ihracat adeti ise 256 bin 511 olarak kayıtlara geçti. Düzenlenen basın toplantısında ilk çeyrek verilerini değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu geçen yıla göre paralel seyreden ihracat rakamlarına değinerek “İhracat tarafında bizi esas sevindiren parasal değerimizin büyümesi" dedi.

"Daha değerli araçlar ihraç ediyoruz" diyen Eroldu, "Burada da yüzde 5’lik ABD doları cinsinden bir büyüme görüyorsunuz. 9,2 milyar dolar toplam ihracata imza attık. Türk otomotiv sanayi açısından herhâlde tek olumsuz görüntü geçen sene de olduğu gibi iç pazardaki yerli payının azalmaya devam etmesi. Geçen yılın ilk 6 ayında ÖTV’de farklı baremler vardı ve bu, yerli üreticilerin lehine bir ortam sağlıyordu. Şimdi tüm markalar yüzde 80’e gelmiş olması geçen senenin ikinci yarısından itibaren yerli payında da bir düşüşe sebep oldu. Geçen sene yüzde 41 olan iç pazardaki yerli payımız, şimdi yüzde 33 seviyelerinde ama yüzde 48’lik pazar payını da yaşadığımız dönemlerde olmuştu" dedi.