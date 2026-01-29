Otokar, zırhlı araç ihalesindeki ortağını satın alıyor
Otokar, Romanya Millî Savunma Bakanlığı’nın açtığı 857 milyon avroluk zırhlı araç ihalesi kapsamında COBRA II üretim ve teslimatlarını sürdürürken, ülkedeki varlığını kalıcı hale getirecek kritik bir adım attı.
Otokar, Romanya Millî Savunma Bakanlığının şirketi C.N. Romtehnica S.A’nın açtığı 1.059 adetlik 857 milyon avro büyüklüğündeki 4x4 Taktik Tekerlekli Hafi f Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamında COBRA II araçlarının üretim ve teslimatlarını sürdürüyor.
Şirket, Romanya’da üretilecek 781 aracın yerel üretim hazırlıklarına yönelik önemli bir girişimde bulundu.
Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! Satılan her 10 araçtan biri Çinli oldu
Otokar, Romanya’daki ihaleyi yürütmek için seçtiği ‘yerel üretim partnerini’ satın alma yoluyla ‘Avrupa’daki fabrikasına’ dönüştürmek için harekete geçti.
Otokar, Romanya’da kurulu Automecanica S.A. sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden payları devralacak. İmzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda edinimi öngörülen payların değeri yaklaşık 85 milyon avroya denk geliyor.