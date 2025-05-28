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Otomobil devinde kaza riski! 1,1 milyon aracı geri çağırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Otomobil devinde kaza riski! 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ford, geri görüş kamerasındaki yazılım hatası nedeniyle 1,1 milyon aracı geri çağırıyor. Bu hata, sürücü görüşünü engelleyip çarpışma riskini artırabiliyor.

ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdığı bildirildi.

ÇARPIŞMA RİSKİ VAR

Bir yazılım hatasının araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 1 milyon 75 bin 299 olduğu aktarıldı. Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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