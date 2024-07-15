Otomotiv sanayi̇ 32 milyon üretti̇, 19 milyonunu ihraç etti̇! Devletimizin gayreti yatırımların önünü açtı 

Cengiz Eroldu, BYD’nin yatırımının 1997’den bu yana ülkeye gelen ilk uluslararası yatırım olduğunu, bunda, kamu yönetiminin politikalarının önemli rol oynadığını söyledi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) 50’nci yılını kutluyor.

Türk otomotiv sanayisinin geçmişinin 1940’lara dayandığını, montaj sanayi olarak başlayan yolculuğun ciddi bir inanmışlık, emek ve iş birliği sonucunda bugün 2 milyon adetin üzerinde bir üretim kapasitesine ulaştığını söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, üretim merkezlerinin birer Ar-Ge, mühendislik ve ihracat merkezine dönüştüğünü söyledi. Türkiye’nin dünyanın 13’üncü, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında ise 4’üncü büyük otomotiv üreticisi olduğunu söyleyen Eroldu “Son 10 yılda 248 milyar dolar ihracat ve 65 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülke ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştirdik. OSD üyeleri olarak 50 yılda 32 milyon üretim ve 19 milyon ihracat gerçekleştiren otomotiv sanayimizin mensupları, âdeta bir okul görevi gördü ve savunma, gemi inşa gibi birçok sektöre de yetişmiş iş gücü ve metod sağladı” dedi.

Gelişen teknoloji, pazara ve ham maddeye yakın olma gibi birçok gereklilikle otomotiv ve batarya yatırımlarının hız kazanmaya başladığına işaret eden Cengiz Eroldu “Hızlanan dönüşüm ortamında üyelerimizin uyum sağlama yatırımlarını gururla izliyoruz. Bazı üyelerimiz elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit ürünler geliştirip dünyaya ihraç etmeye başladı. Mevcut tesislerimizde yeni projeleri ülkemize çekme ve kapasite artırmadaki başarılarımız Togg yatırımı ile birlikte üretim kapasitemizi 2 milyonun üzerine taşıdı. Ancak yeni dünya düzeninde rekabetçiliğimizi korumak için yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu kritik dönemde yeni yatırım kararlarından ülkemizin pay alması büyük önem taşıyor. Kamuoyu ile paylaşılan BYD yatırım kararı da kamu yönetimimizin uyguladığı politikaların önemli bir yansıması oldu. 1997 yılından bu yana ülkemize yeni bir yabancı sermaye otomotiv yatırımı gelmediği dikkate alındığında, bu kararı otomotiv ekosisteminin daha da gelişmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.