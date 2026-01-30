Rus şirket Russo-Balt’ın yeni elektrikli van modeli F200, Tesla Cybertruck’ın tasarımını andıran hatlarıyla dikkat çekiyor.

Rusya’da yeniden canlandırılan tarihi otomobil markası Russo-Balt, F200 modeli ile 2027 Ocak ayında üretime geçmeyi hedefliyor. Aracın yollarda görüntülenmesi konseptten öteye geçtiğini de gösteriyor.

Gövdesi tamamen paslanmaz çelik panellerle oluşturulan F200’ün keskin açıları ve düz yüzeyleri, Tesla’nın Cybertruck modelinden esinlenilmiş gibi. F200’ün ön ve arka LED ışık şeritleri, köşeli hatları ve tek parça şasi tasarımı, geleneksel ticari vanlardan farklı bir model olmasını sağlıyor. Bu yapı sayesinde 1.000 kg’a kadar taşıma kapasitesi sunabiliyor.

Rusya’dan elektrikli 'Cybervan': Russo-Balt F200 resmiyet kazanıyor

Araç tek elektrik motoruyla ön tekerleklere 200 hp güç iletirken, 115 kWh batarya paketiyle yaklaşık 400 kilometre menzil vadediyor. Rusya iklimine uygun tasarlanan modelde sadece koltuklar değil, direksiyon, aynalar hatta silecekler bile ısıtmalı olarak sunuluyor. Standart donanımda ABS, ESP, arka havalı süspansiyon ve 360 derece kamera sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Rusya’dan elektrikli 'Cybervan': Russo-Balt F200 resmiyet kazanıyor

İŞTE FİYATI

Russo-Balt, F200 için 100 yıllık paslanmaz çelik gövde garantisi veriyor. Sipariş için depozitoyla sıraya girilebilen modelin üretim fiyatı yaklaşık 6,5 milyon ruble (yaklaşık 3,7 milyon TL) olarak belirlenmiş.

Şirketin planları arasında F400 adlı çift motorlu dört tekerlekten çekişli, 400 hp toplam güç ve menzil uzatıcı bir benzinli motor desteği sunan daha güçlü bir versiyon da yer alıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası