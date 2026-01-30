Trump, Kanada'ya resti çekti! Uçak sertifikaları iptal edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın ABD merkezli Gulfstream Aerospace’e ait jetleri sertifikalandırmayı reddetmesine tepki göstererek, Kanada menşeli tüm uçakların ABD’deki sertifikalarının iptal edildiğini açıkladı. Trump, sorunun giderilmemesi halinde Kanada’dan ABD’ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini sertifikalandırmayı reddetmesine tepki gösterdi.
UÇAK SERTİFİKALARI İPTAL
Trump, "Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, bugüne kadar yapılması gereken şekilde, Bombardier Global Express'lerini ve Kanada'da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz. Gulfstream, büyük bir ABD şirketidir ve yıllar önce sertifikalandırılmış olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 50 VERGİ TEHDİDİ
Kanada'nın sertifikasyon süreci aracılığıyla Gulfstream ürünlerinin satışını fiilen engellediğini savunan Trump, "Eğer bu durum herhangi bir nedenle derhal düzeltilmezse Kanada'dan ABD'ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.