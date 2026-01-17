Sıfır satışlarının kırdığı rekorun ardından bir rekor da ikinci el otomobil pazarından geldi.

Türkiye’de 2. el araç satışları 2025 yılında tarihin en yüksek seviyesine çıktı. EBS Danışmanlık tarafından yayımlanan verilere göre, ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,76 arttı.

BİNEK OTOMOBİLLERDE ARTIŞ

Ocak-Aralık 2025 döneminde toplam 9 milyon 423 bin 68 adet araç el değiştirirken, bunlardan 7 milyon 572 bin 525 adedi otomobil. Buna göre binek otomobiller geçen yıla göre yüzde 6,6 artış gösterdi.

2024 yılında 7 milyon 103 bin 547 adet, 2023 yılında 6 milyon 964 bin 700 adet, 2022 yılında 6 milyon 396 bin 191 adet ve 2021 yılında 6 milyon 15 bin 38 adet binek otomobil el değiştirmişti.

Sadece Aralık ayına baktığımızda ise toplam 994 bin 481 araç el değiştirmiş. Bunlardan 768 bin 616’sı binek otomobil, 195 bin 865’i ise hafif ticari araç.

