Tamamen elektrikli 'Kona' vitrine çıktı 

Sınıfına göre oldukça iddialı donanıma sahip yüzde 100 elektrikli Yeni Hyundai Kona, 1.499.000 TL fiyat etiketi ile karşımıza çıktı. B-SUV segmentindeki araç, tam şarj ile şehir trafiğinde 377 km mevzi sunuyor, detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz yıl ikici nesil olarak karşımıza benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı seçenekle sunulan Hyundai Kona, kısa sürede B-SUV segmentinde en başarılı satışları yakalayan modellerden biri olmuştu. Marka tarafından yapılan son açıklama ile tamamen elektrikli Yeni Kona modeli 1.499.000 TL etiketle beğenilere sunuldu.

ELEKTRİKLİ PAZARINDA İDDİALIYIZ

Özellikle B-SUV sınıfında gerek konfor gerek teknoloji gerekse güvenlik donanımları konusunda iddialı oldukların altını çizerek yeni Kona ile ilgili açıklamalar yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Kaliteli ve konforlu iç mekanının yanı sıra üst düzey sürüş özellikleriyle de Türk tüketicilerinin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak. Bu yıl satışa sunduğumuz ve IONIQ 6’dan sonra çok cazip fiyatlı ikinci tamamen elektrikli model olan Yeni KONA Elektrik, Hyundai’nin Türkiye’deki EV pazar payına ve satışlarına önemli ölçüde artırmasını sağlayacak. Türk tüketicilerinin beğenerek satın almak isteyeceği en uygun ve en donanımlı elektrikli modelleri pazara sunmaktan dolayı mutluyuz. Fiyatları ve donanımlarıyla dikkat çeken EV model atağımız, 2024 yılında tüm hızıyla devam edecek” dedi.

ÖTV AVANTAJI FİYATI DÜŞÜRÜYOR

Yeni Kona elektrik, Türkiye’ye özel Advance donanım seviyesiyle Elektrikli B-SUV segmentinde ulaşılabilir fiyatı ve sınıfındaki ideal donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Optimum seviyede donanım sunan Advance versiyonu, yüzde 10 ÖTV bareminde bulunan en avantajlı fiyatlardan biri olarak Hyundai’nin elektrikli ürün gamındaki pazar payına da katkıda bulunacak.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ GİBİ

Kendi sınıfına göre sahip olduğu donanımlarla dikkat çeken araçta, Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle beraber üst düzey bir koruma sağlıyor. Ayrıca, Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmış. Yeni KONA Elektrik, İleri ve Geri Park Mesafesi Uyarısı (PDW) gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler yer alıyor.

377 KM MENZİLE SAHİP

Tamamen elektrikli model, Türkiye’de şimdilik tek pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. Advance donanım seviyesiyle beraber gelen 48,4 kWh’lik versiyon, 156 PS (115 kW) güç sağlarken maksimum olarak da 377 kilometrelik bir sürüş menzili (WLTP) sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj ile KONA Elektrik, 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 48,4 kWh pil seçeneğine sahip standart versiyon, 11 kW AC şarjla da 4 saat 55 dakikada pilini tamamen doldurabiliyor.