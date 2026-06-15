Ford’dan yeni Mondeo Sport Edition Ford, Çin pazarında yeni Mondeo Sport Edition hibrit modelini satışa çıkardı. 308 beygir güç üreten araç, 915 kilometreye varan toplam menzil sunuyor.

Ford’dan yeni Mondeo Sport Edition Ford, Çin'de yeni Mondeo Sport Edition modelini piyasaya sürdü. Liftback gövde yapısına sahip araç, hibrit güç ünitesi ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Mondeo Sport Edition, Ford'un 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli EcoBoost motorunu bir elektrik motoruyla birleştiriyor. Sistem toplamda 308 beygir güç üretiyor.

Ford’dan yeni Mondeo Sport Edition Araç, tam dolu yakıt deposu ve bataryayla birlikte 915 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor. Bu sayede araç şehir dışında 100 kilometrede 4,64 litre yakıt tüketiyor. Ortalamada ise 5,99 litre tüketim yapıyor. Liftback gövde yapısı dinamik bir görünüm sağlarken, arka koltuklarda geniş diz mesafesi ve geniş bagaj kullanım alanı sunuyor.



Ford’dan yeni Mondeo Sport Edition Mondeo Sport Edition'ın boyutları sırasıyla 4.920 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.600 mm yükseklik olarak açıklandı. Dingil mesafesi ise 2.945 mm.

İç mekanda ise büyük ekranlı dijital kokpit dikkat çekiyor. Araçta geniş bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge paneli ve çeşitli bağlantı özellikleri yer alıyor. Araç dördüncü nesil VA4.0 sesli asistanını kullanıyor. Büyük dil modelini destekleyen sistem, sabit konumlara bağlı kalmadan günlük konuşma dilinde istemleri algılayabiliyor.

Ford’dan yeni Mondeo Sport Edition Araç ayrıca 540 derecelik kamera sistemine sahip. Ford, yeni hibrit modelin başlangıç fiyatını Çin'de 209.800 yuan (1 milyon 434 bin TL) olarak belirledi. Daha üst donanım olan ST-Line ise 229.800 yuana (1 milyon 571 bin TL) satılacak.

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