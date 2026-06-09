Tesla Türkiye’nin faaliyet alanının genişletilmesine dair değişiklik Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandı. Buna göre marka, takas dönemine geçiş yapmaya hazırlanırken, insansı robotlar ve enerji çözümleri üzerine çalışmalar yapacak.

Tesla Türkiye’nin ilk kuruluşunda faaliyet alanı olarak sadece elektrikli araçların satışı ile parça, aksesuar ve servis hizmetleriyle sınırlıydı.

Marka operasyonlarında önemli bir değişiklik yaptı. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla birlikte Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi'nin faaliyet alanı genişletildi.

TAKAS SİSTEMİ GELİYOR

Şirket, yeni araç alım süreçlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla takas sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Böylece kullanıcılar, ellerindeki mevcut araçları değerlendirerek Tesla modellerine geçiş yapabilecek.

Şirketin amaç ve konusu kapsamına araçların alım satımı, takas faaliyeti, ikinci el araç işlemleri, ekspertiz, değer tespiti hizmetleri ve bakım/tamir gibi alanlar da dahil edildi.

Tesla uzun zamandır birçok ülkede takas sistemini uyguluyor. Bu sistemde mevcut içten yanmalı ya da elektrikli ikinci el araçlar yeni Tesla araç alımında peşinat ya da indirim olarak sayılıyor.

ENERJİ ÇÖZÜMLERİ VE İNSANSI ROBOTLAR

Faaliyet alanına eklenen enerji çözümleri, robotik sistemler ve insansı robotlar dikkat çekti. Bunlara ilişkin ithalat, ihracat, dağıtım, satış, bakım ve servis hizmetleri gibi konular da faaliyete eklendi. Bunların en zaman hayata geçeceğine dair net bir bilgi henüz bulunmuyor.

Şirket enerji çözümleri alanında da faaliyet raporuna yeni metinler ekledi. Buna göre, güneş panelleri, güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama sistemleri, jeneratör sistemleri ile bunlara ilişkin ekipman ithalatı, satışı, dağıtımı, kurulumu, kiralaması ve servis hizmetleri metinde yer aldı.

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