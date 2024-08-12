Ticari araç kullanıcıları dikkat!! Kaydı olmayan araçlar masraf işleyemeyecek

Ticari araç sahipleri 31.12.2024'e kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Kaydı olmayan araçlar masraf işleyemeyecek

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Resmî Gazete’de yayınlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) tebliğine göre; 31.12.2024 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırması zorunlu kılınmıştı.

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak amacıyla alınan karar neticesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadele daha istikrarlı bir ilerleyiş sürecine girecek.

UTTS sisteminin çalışma prensibi ise akaryakıt pompalarına bağlanan yazar kasa cihazları üzerinden yürütülecek. Yakıt alan taşıtın plaka bilgilerini otomatik olarak tanımlanarak sisteme işlenecek. Bu sayede kaçak yakıt alımı veya başka araçlara alınan yakıt faturalarının başka araçlara işlenmesi önlenecek.

Sisteme kayıt yaptırmayan araçlar ise belirtilen tarihten itibaren akaryakıt alımlarını gider gösteremeyecek. 1999 yılından bu yana 25 milyondan fazla araca taşıt tanıma sistemi entegrasyonu gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Turpak Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi; “UTTS taşıtların yakıt depo girişlerine takılıyor. Yakıt dolum işlemi sırasında, plaka bilgisi diğer UTTS sayesinde otomatik olarak pompa ödeme kaydedici cihaza iletiliyor. Başvurular www.utts.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor ve gerekli ödemeler Darphane hesabına yapılıyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonrası TTB montaj firmasına müracaat ediyorlar. Turpak’ın hâlihazırda 300 montaj noktası bulunuyor. İşlem yaklaşık 15 dakika sürüyor” dedi.