TOFAŞ’ın Bursa’da ürettiği K0 kodlu hafif ticari araç, 2027’nin ikinci yarısında Ram ProMaster City adıyla Kuzey Amerika’ya ihraç edilecek. Şirket, 2032’ye kadar yaklaşık 1 milyon adet üretim planlıyor.

ALİ ÇELİK - Türk otomotiv sanayiinin ve sektör ihracatının önemli oyuncularından TOFAŞ’ın Bursa fabrikasında üretilen ve orta hafif ticari araç segmentinde yer alan K0 kodlu aracı, 2027 yılının ikinci yarısında Ram ProMaster City ismiyle Kuzey Amerika’ya ihraç edilmeye başlayacak.

2032 yılına kadar yaklaşık bir milyon adetlik üretim planladıklarını açıklayan TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, K0 projesi kapsamındaki araçların 230 bin adedinin Kuzey Amerika’ya ihraç edileceğini belirterek, “Bu ihracat, Türk otomotiv sanayiinin Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli bir adım. K9 ve K0 projelerimizle, ülkemizin hafif ticari araç üretim üssü olma iddiasını destekliyoruz. Türkiye’nin ticari araç üretiminde Avrupa’daki lider konumunu güçlendirmesine katkı sağlıyor olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.

