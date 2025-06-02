“Türkiye’de Yılın Otomobili!” Tasarım ve premium finalistleri belli oldu
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında, özel kategoriler olan “Yılın Tasarımı ve Yılın Premium Otomobili finalistleri belli oldu.
ALİ ÇELİK - İlk tur oylama sonucunda; “Yılın Tasarımı” kategorisinde Kia EV3, Renault Rafale ve Mercedes-Benz AMG GT modelleri finale kaldı.
“Yılın Premium Otomobili” kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT, Aston Martin Vanquish ve BMW 2 Serisi Gran Coupe modelleri finalist olarak belirlendi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe