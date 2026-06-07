Otomobil satışlarındaki SUV payı her geçen gün artıyor. Markaların Haziran ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte en ucuz SUV modelleri de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV modelleri…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde 356.256 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modellerin payı Mayıs ayında yüzde 68’i geçti. Ocak ayında bu oran yüzde 60’tı. Otomobil satışlarında SUV hakimiyeti her geçen gün artıyor.

Mayıs ayında satılan 65.386 araçtan 44.622 adedi SUV oldu. Yılın geneline baktığımızda ise satılan 356.256 otomobilden 230.921 adedi SUV oldu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN 10 SUV’U

İşte Ocak-Mayıs döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODEL MAYIS OCAK-MAYIS 1. TOYOTA C-HR 1.366 12.451 2. RENAULT DUSTER 2.400 10.370 3. VOLKSWAGEN TAIGO 2.090 10.079 4. TOGG T10X 1.832 9.070 5. PEUGEOT 2008 1.503 9.023 6. KIA SPORTAGE 1.681 7.491 7. PEUGEOT 3008 1.064 7.210 8. VOLKSWAGEN TIGUAN 1.120 6.935 9. HYUNDAI BAYON 1.722 6.753 10. NISSAN QASHQAI 1.871 6.660

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SUV MODELİ HANGİSİ?

Markalar Haziran ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz SUV modeller de belli oldu.

Peki Türkiye’nin en ucuz SUV otomobili hangisi? Haziran ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır SUV modeller haberimizde.

İşte Türkiye’nin en ucuz 2026 model sıfır SUV modelleri…

Model Fiyat Hyundai INSTER 1.550.000 TL Hyundai Bayon 1.560.000 TL Dacia Jogger 1.595.000 TL Opel Frontera Elektrik 1.600.000 TL Dacia Sandero Stepway 1.681.000 TL Nissan Juke 1.699.000 TL Fiat Egea Cross 1.749.900 TL Citroen e-C3 Aircross 1.760.000 TL Opel Mokka 1.800.000 TL Fiat 600e (2025 model) 1.834.900 TL Opel Frontera 1.840.000 TL Skoda Kamiq 1.864.200 TL Renault Duster 1.865.000 TL Togg T10X 1.869.048 TL Kia Xceed 1.895.000 TL Ford Puma (2025 model) 1.897.100 TL Seat Arona 1.968.000 TL Ford Puma Gen-E (2025 model) 1.976.500 TL Opel Mokka 1.988.000 TL Omoda 5 1.999.000 TL Suzuki Vitara Hibrit 1.999.000 TL Kia Stonic (2025 model) 1.999.000 TL

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