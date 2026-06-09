Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2026 yılı verilerine göre D, E ve F segmentlerinde 53 bin 560 adet satış gerçekleşti. Peki en çok hangi modeller sattı? Değeri 100 milyon TL’leri aşan Ferrari, Lamborghini, Bentley ve Porsche’den kaç adet satıldı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2026 yılı verilerine göre 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarı 356 bin 256 adet sattı.

Pazarın yüzde 85’ini A, B ve C segmentindeki ekonomik modeller oluştururken asıl dikkat çeken tablo lüks segmentte ortaya çıkıyor. Lüks ve ultra lüks sınıftaki D,E ve F segmentinde 2026’nın ilk beş ayında 53 bin 560 adet satış gerçekleşti.

Yüksek fiyatlarına rağmen E segmentinde 8 bin 302 adet ve Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley markaların yer aldığı F segmentinde ise Ocak-Mayıs döneminde 2010 adetlik satış gerçekleşti.

D SEGMENTİNDE 43 BİN 248 ADETLİK SATIŞ

D segmentinde Ocak-Mayıs döneminde KG Mobility Torres modeli 6 bin 607 adetle yine lider durumda. İkinci sırada yer alan MINI Countyman ise 5 bin 557 adetlik satış gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise Chery Tiggo 8, 4 bin 191 adetle yer aldı. Burada üç modelin de SUV olması dikkat çekiyor.

KG Mobility Torres

E SEGMENTİNE ALMAN DAMGASI

Bir üst sınıf olan E segmentine baktığımızda Mercedes-Benz E Serisi 1466 adetle lider. Volvo XC90 ise 1287 adetle ikinci sırada. BMW 5 Serisi ise 1077 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Mercedes-Benz’in GLC modeli 903 adetle dördüncü, BMW X3 ise 782 adetle beşinci sırada yer alıyor.

ULTRA LÜKS SEGMENT

Ultra lüks segment olan F’ye baktığımızda burada da yine bir SUV model lider durumda. Mercedes’in G Serisi 245 adetlik satışla 2026 yılında zirvede.

Mercedes G Serisi

2025 yılını lider kapatan ve ilk dört ay lider olan Audi’nin Q7 modeli 314 adetle ikinci sırada yer aldı. Mercedes’in elektrikli EQS modeli ise 275 adetlik satışla üçüncü sırada. Audi’nin Q8 modeli 207 adetle dördüncü, BMW’nin 7 Serisi 162 adetle beşinci sırada.

FERRARİ, PORSCHE, BENTLEY KAÇ ADET SATTI?

Ultra lüks denildiğinde akla ilk gelen ve bazılarının fiyatları 100 milyon TL’leri aşan spor otomobillerde ise Porsche 911, 23 adetlik satışla zirvede yer alıyor. Modelin fiyatları 31 milyon TL’den başlarken, 64 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Porsche 911

Mercedes-AMG GT yılın ilk beş ayında 20 adetlik satışla ikinci sırada. Modelin fiyatı ise versiyona göre 16 milyon TL ile 33 milyon TL arasında değişiyor.



Bentley GT 14 adetle üçüncü, Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupe modeli ise 11 adet, Mercedes SL 9 adet, Maserati GranTurismo 5 adet, Lamborghini Temerario 5 adet, Ferrari 12 Cilindri 3 adet, Aston Martin DB12 3 adet satıldı.



Marka bazından baktığımızda 5 ayda 411 adet Porsche, 46 adet Maserati, Bentley 24 adet, 13 adet Lamborghini, 9 adet Ferrari satılmış.

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