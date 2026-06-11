Volvo Haziran fiyatlarını güncelledi: EX30, EX40 ve diğer modeller ne kadar oldu?
Volvo'nun Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. İsveçli premium otomobil üreticisinin Türkiye'de satışta bulunan elektrikli ve hibrit modellerinin güncel fiyatları otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte Volvo'nun Haziran ayı fiyatları ve öne çıkan modelleri.
Volvo’nun kompakt SUV modeli EX30'dan amiral gemisi EX90'a kadar uzanan geniş ürün gamında Haziran ayı fiyatları belli oldu.
Özellikle tamamen elektrikli EX30, EX40 ve EC40 modelleriyle dikkat çeken Volvo, güvenlik teknolojileri, premium donanımları ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bunun yanında XC40, XC60 ve XC90 gibi SUV modeller de markanın en çok tercih edilen araçları arasında yer almayı sürdürüyor.
Peki Volvo'nun Haziran 2026 fiyat listesinde hangi modeller bulunuyor? En uygun fiyatlı Volvo modeli hangisi? İşte Türkiye'de satışta olan Volvo modellerinin güncel fiyatları ve detayları.
İşte Volvo’nun Haziran ayı güncel fiyatları…
Volvo EX30 - 2.436.910 TL
Volvo EX40 - 4.317.300 TL
Volvo EC40 - 4.409.184 TL
Volvo V60 - 5.958.559 TL
Volvo XC60 - 7.292.014 TL
Volvo Yeni XC90 - 11.123.054 TL
Listedeki modellerin hepsi 2026 model yılıyla satışta.
Volvo EX30 güncel Haziran ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|EX30, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|2.436.910
|EX30, Twin Motor, Ultra
|Elektrik
|3.619.314
|EX30 Cross Country, Twin Motor Performance, Ultra
|Elektrik
|3.758.544
Volvo EX40 güncel Haziran ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|EX40, Single Motor Extended Range, Ultra (2025)
|Elektrik
|3.925.994
|EX40, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|4.317.300
|EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|4.456.800
Volvo EC40 güncel Haziran ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|EC40, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|4.409.184
Volvo V60 güncel Haziran ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|V60, B4 FWD Mild hybrid, Plus, Dark (2025)
|Benzin
|5.478.326
|V60, B4 FWD Mild hybrid, Plus, Dark
|Benzin
|5.958.559
Volvo XC60 güncel Haziran ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|XC60, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright
|Benzin
|7.292.014
|XC60, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Dark
|Benzin
|7.292.014
|XC60 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus
|Benzin
|7.700.254
|XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright
|Elektrik/Benzin
|7.965.934
|XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark
|Elektrik/Benzin
|7.965.934
|XC60 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus
|Elektrik/Benzin
|8.374.174
|XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Polestar Engineered
|Elektrik/Benzin
|9.189.034
Volvo XC90 güncel Haziran ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|XC90, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright
|Benzin
|11.123.054
|XC90, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Dark
|Benzin
|11.123.054
|XC90 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus
|Benzin
|11.351.474
|XC90, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright
|Elektrik/Benzin
|11.796.974
|XC90, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark
|Elektrik/Benzin
|11.796.974
|XC90 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus
|Elektrik/Benzin
|12.025.394