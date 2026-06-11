Volvo'nun Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. İsveçli premium otomobil üreticisinin Türkiye'de satışta bulunan elektrikli ve hibrit modellerinin güncel fiyatları otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte Volvo'nun Haziran ayı fiyatları ve öne çıkan modelleri.

Volvo’nun kompakt SUV modeli EX30'dan amiral gemisi EX90'a kadar uzanan geniş ürün gamında Haziran ayı fiyatları belli oldu.

Özellikle tamamen elektrikli EX30, EX40 ve EC40 modelleriyle dikkat çeken Volvo, güvenlik teknolojileri, premium donanımları ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bunun yanında XC40, XC60 ve XC90 gibi SUV modeller de markanın en çok tercih edilen araçları arasında yer almayı sürdürüyor.

Peki Volvo'nun Haziran 2026 fiyat listesinde hangi modeller bulunuyor? En uygun fiyatlı Volvo modeli hangisi? İşte Türkiye'de satışta olan Volvo modellerinin güncel fiyatları ve detayları.

İşte Volvo’nun Haziran ayı güncel fiyatları…

Volvo EX30 - 2.436.910 TL

Volvo EX40 - 4.317.300 TL

Volvo EC40 - 4.409.184 TL

Volvo V60 - 5.958.559 TL

Volvo XC60 - 7.292.014 TL

Volvo Yeni XC90 - 11.123.054 TL

Listedeki modellerin hepsi 2026 model yılıyla satışta.

Volvo EX30 güncel Haziran ayı fiyat listesi…

Model Yakıt Fiyat (TL) EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 2.436.910 EX30, Twin Motor, Ultra Elektrik 3.619.314 EX30 Cross Country, Twin Motor Performance, Ultra Elektrik 3.758.544

Volvo EX40 güncel Haziran ayı fiyat listesi…

Model Yakıt Fiyat (TL) EX40, Single Motor Extended Range, Ultra (2025) Elektrik 3.925.994 EX40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 4.317.300 EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 4.456.800

Volvo EC40 güncel Haziran ayı fiyat listesi…

Model Yakıt Fiyat (TL) EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 4.409.184

Volvo V60 güncel Haziran ayı fiyat listesi…

Model Yakıt Fiyat (TL) V60, B4 FWD Mild hybrid, Plus, Dark (2025) Benzin 5.478.326 V60, B4 FWD Mild hybrid, Plus, Dark Benzin 5.958.559

Volvo XC60 güncel Haziran ayı fiyat listesi…

Model Yakıt Fiyat (TL) XC60, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright Benzin 7.292.014 XC60, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Dark Benzin 7.292.014 XC60 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus Benzin 7.700.254 XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 7.965.934 XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 7.965.934 XC60 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus Elektrik/Benzin 8.374.174 XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 9.189.034

Volvo XC90 güncel Haziran ayı fiyat listesi…

Model Yakıt Fiyat (TL) XC90, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright Benzin 11.123.054 XC90, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Dark Benzin 11.123.054 XC90 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus Benzin 11.351.474 XC90, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 11.796.974 XC90, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 11.796.974 XC90 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus Elektrik/Benzin 12.025.394

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