Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Otomobil ve kamyon üzerinde gerçekleştirdiği USB kablo testleriyle dikkatleri üzerine çeken ABD’li Anker, gözünü Türkiye pazarında dikti. Türkiye’de 6 farklı kategoride 300’ün üzerinde ürünü tüketiciyle buluşturan firma yüzde 15 pazar payı ile liderliği hedefliyor. Google’dan ayrılan üç mühendis tarafından 2011 yılında kurulan Anker’in portföyünde şarj cihazları, powerbank’lar, Soundcore kulaklıklar, Eufy akıllı ev aygıtları, Nebula eğlence sistemleri ve Roav araç içi görüntüleme ürünleri bulunuyor. Geçtiğimiz ay Türkiye ofisini açan Anker’in başına ise BlackBerry’nin deneyimli ismi Cem Bodur getirildi. Anker’in 2017’yi 657 milyon dolar ciro ile kapattığını yıl sonunda ise 1 milyar dolarlık satış hedeflediğini ifade eden Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Bodur, “Amerika pazarında Amazon’da en çok satanlar listesindeyiz. Walmart, Best Buy gibi bütün perakende mağazalarında yer alıyoruz. Dünya genelinde 16 bin mağazadayız. Orta Doğu bölgesinde ise 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Suudi Arabistan’da yüzde 95 pazar payı ile lideriz” dedi.

Türkiye’de 6 farklı kategoride 300’ün üzerinde ürünü tüketiciyle buluşturduklarını ifade eden Bodur, “Aslında Türkiye’ye ocak ayında girdik. Yapılanmamızı yeni tamamladık. Şu an Hepsiburada, Amazon’dayız. Turkcel, Samsung ile Teknosa varız. Mediamarkıt ile görüşüyoruz. Hem oline’da hem de perakende kanallarında satış yapıyoruz. Türkiye’de aylık 15-17 bin bandında ürün satıyoruz. Türkiye’de önümüzdeki yıl içerisinde yüzde 10-15 pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ankeri diğer rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin inovasyon olduğunu anlatan Bodur, bunun da tüketici nezdinde karşılık bulduğunu söyledi. Bodur, bugün uçak kabinlerinde powerbank’ların yasak olduğunu ancak Anker markalı powerbank’ların American Airlines, Amirates ve Delta gibi havayollarında kullanıldığını, ürünlerine güvendikleri için USB kablolara da ömür boyu garanti veren tek marka olduklarını dile getirdi. Bodur, “Kablolarımızda ömür boyu garanti veriyoruz. Globalde yapıyoruz bunu. Bizim kablolarımızla araba çekiyoruz. Kabloları kırılma testinden geçiriyoruz. 12 bin, 24 bin,30 bin defa. Kamyon çektiğimiz, barfiks çektiğimiz testlerimiz var. Kasıt yoksa ömür boyu garanti veriyoruz” dedi.

Tüketiciler fiyat odaklı yaklaşıyor

Cem Bodur, Türkiye’de en çok satılın ürünlerin şarj kabloları ve powerbank’lar olduğunu söyledi. Türk tüketicisinin çok bilinçli olduğunu belirten Bodur, “Ne alması gerektiği iyi biliyor. Ama hâlâ fiyat odaklı bakıyor. Mesela powerbank çok hayat kurtarıcı bir ürün anca bir o kadar da tehlikeli. Biri 100 lira iken diğer 150 lira. Neden 150 lira olduğunu araştırmıyor. Oysa pahalı olan uzun ömürlü, güvenli ve ekstra özelliklere sahi olabilir. Ucuz ürün gerçekten hızlı mı, güvenli mi uzun ömürlü mü ona bakmalı” dedi.

100 inçlik TV keyfi

Kola kutusu boyutundaki Android 7.1 tabanlı taşınabilir projektör Anker Nebula Capsule, Netflix ve Youtube ön yüklü geliyor. 100 inçe kadar görüntüyü duvara yansıtabilen ve 4 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunan Nebula Capsule, bünyesinde barındırdığı 360 derece hoparlör ile de rakiplerinden ayrışıyor.

Tek şarjla 365 gün koruma

Anker’ın kablosuz güvenlik kamerası EufyCam, tek şarjla 365 gün kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Montaj derdini ortadan kaldıran EufyCam 140 derecelik geniş açı, full HD kayıt, gece görüşü, canlı yayın ve yüz tanıma, banka düzeyinde şifreleme ve IP66 su geçirmezlik sertifikasıyla hem yazılım hem de donanım olarak tam koruma sağlıyor.

Robot süpürge

Kendi kendine hareket ederek evin tamamını süpürebilen RoboVac, sensörleri sayesinde yüzeyleri fark edip, köşeleri özel fırçasıyla temizleyebiliyor. Robot süpürgeler, yüksek verimli partikül emilim filtreleri ile partikül maddeleri emerek hijyenik bir temizlik sağlıyor.