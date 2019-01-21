BBC'nin haberine göre, yaşanan linç olaylarında mesaj grupları  üzerinden yayılan yanlış bilgilerin kışkırtıcı unsur olması nedeniyle 6 ay önce  Hindistan'da başlatılan sınırlama artık dünyanın diğer yerlerinde de uygulanacak.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte  uygulamanın kurallarıyla ilgili güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada,  platformda yanlış bilginin yayılmasını önlemek için bir mesajın 5'ten fazla kez  yönlendirilemeyeceğini duyurdu.

WhatsApp sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu uygulama,  WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel  mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak. Kullanıcılarımızın yeni deneyimlerine  ilişkin yorumlarına kulak vermeye ve zaman içinde viral içeriğin önlenmesine  yönelik yeni yöntemler aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez iletebilmesine izin  veriliyordu.

Bir WhatsApp grubuna en fazla 256 kullanıcı kaydedilebiliyor. Bu  teorik olarak, tek bir kullanıcının bir mesajı, daha önce mümkün olan 5 bin 120  kişi yerine yalnızca 1 bin 280 kişiye kadar iletebileceği anlamına geliyor. Ancak  mesajı alan kişilerin bunu 5 kez paylaşmasının önüne geçecek herhangi durum söz  konusu değil.

Diğer yandan, WhatsApp tarafından uçtan uca şifreleme kullanımı,  mesajlarının yalnızca gönderenleri ve alıcıları tarafından okunabileceği ve  firmanın yanlış bilgileri tespit etme yeteneğini sınırlayabileceği anlamına  geliyor.

Whatsapp'tan Hindistan'daki linç olaylarına karşı önlem

Şirket, geçen temmuz ayında, internet sitesinden yaptığı açıklamada,  kullanıcıların mesajları başka kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına iletmesine  kısıtlama getirecek bir test uygulaması başlattığını duyurmuştu. Tüm dünyadaki  Whatsapp kullanıcıları için geçerli olacak kısıtlamanın Hindistan'da daha dar  kapsamı bulunacağı, Hint kullanıcıların aynı gün içinde başka kullanıcılara veya  kullanıcı gruplarına yönlendirebileceği mesaj sayısının 5'le sınırlanacağı  bildirilmişti.

Hint hükümeti, şirketi, bu tip kullanımlara karşı bir önlem almaması  halinde yasal müeyyidelerle karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Hindistan, 200 milyon kullanıcıyla Whatsapp'ın en büyük pazarı  konumunda. Hintli kullanıcılar diğer ülkelerdekinden daha fazla mesaj, fotoğraf  ve video paylaşıyor.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde mayıs ayından itibaren sosyal  medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle en az 20 kişi linç edilmiş,  çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ayrıca ülkede Müslüman nüfusa yönelik inanç temelli  saldırılar ve linç teşebbüsleri meydana gelmişti.