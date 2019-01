Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin ilk “4K All in One” televizyon serisini sunan Arçelik, kampanya kapsamında bir senelik Digiturk üyeliği hediyesiyle spor ve eğlenceyi evlere taşıyor. Hâlihazırdaki Digiturk üyeleri de Arçelik 4K All in One TV satın almaları durumunda kampanyadan faydalanabiliyor.