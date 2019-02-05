Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

GittiGidiyor’un verilerine göre, romantik paket satışları adet bazında şubat ayında aylık ortalamanın üç katına çıkıyor. Romantik paketlerin yüzde 85 oranında erkek kullanıcılar tarafından satın alındığını belirten GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar “Bu yıl da benzer satış rakamlarının yakalanacağını düşünüyoruz. En fazla tercih edilen 100 TL’lik paketlerde gül yapraklarından balon, tealight mum, romantik kart, konfeti ve çikolata gibi pek çok farklı ürün bulunuyor. Evlilik teklifi paketleri üç büyük şehirden sonra en çok Bursa, Antalya, Kocaeli, Mersin ve Gaziantep’ten satın alınıyor. En yüksek talep, 26-30 yaş aralığındaki kullanıcılardan geliyor” dedi.