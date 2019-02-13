Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Rusya ve Çin’in uzaya yönelik askerî çalışmalarının kendilerinin uzaydaki üstünlüğünü tehdit ettiğini açıkladı. DIA’nın raporunda Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’nin balistik füze ve uzay çalışmaları mercek altına alındı. “Tedirginlik” içiren raporda şu ifadeler yer aldı: Özellikle Çin ve Rusya, ABD’nin uzayda konuşlu sistemlere olan güvenini suistimal etmek için çeşitli araçlar geliştiriyor. İki devlet elektronik harp sistemleri, enerji odaklı lazer silahları ve uydulara karşı balistik füzeler olmak üzere birçok askeri çalışma yapıyor. Çin 2020’de alt yörüngede konuşlu uzay sensörlerine karşı karada konuşlu bir lazer sistemini aktif hâle getirecek. 2020’nin sonlarına doğru ise non-optik uyduların yapılarını da tehdit edebilecek daha yüksek güç sistemlerini devreye sokabilir.

Rusya da Temmuz 2018 öncesinde bir lazer silahını muhtemelen Havada Konuşlu Uydu Karşıtı Silah Programı kapsamında Uzay Kuvvetlerine teslim etti. Moskova yönetimi, karada konuşlu mobil füze sistemleri de geliştiriyor. Bu silah önümüzdeki birkaç yıl içinde operasyonel hâle gelecek. WASHINGTON

ABD AÇIK ARA ÖNDE

Birleşmiş Milletler verilerine göre; Ağustos 2018 itibarıyla dünya yörüngesinde 4 bin 857 uydu var. ABD’nin hâlen aktif 859 uydusu bulunuyor. Bunların 20’si sivil, 495’i ticari, 178’i devlet ve 166’sı askerî amaçlı faaliyetlerde kullanılıyor. Çin, 250 aktif uyduyla ikinci; Rusya ise sahip olduğu 146 aktif uyduyla 3. ülke konumunda.