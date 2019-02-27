Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

BARCELONA

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile Ulak Haberleşme, yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir anlaşmaya imza attı. Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) imzalanan anlaşma kapsamında Turkcell Türkiye çapında 2.650 adet noktada yerli ve millî baz istasyonu Ulak kullanacak. Yerli baz istasyonları Türkiye’nin kuzeyinden başlayarak tüm ülkeye yayılacak. İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından iletişim altyapılarında yarınları beklemeden yerli ve millî çözümleri hayata geçirmemizin şart olduğunu belirtti. Bunun için hep beraber yerlilik oranlarının takipçisi olacaklarını belirten Turhan, Ulak’ın diğer operatörler tarafından da kullanımını beklediklerini ifade etti.

DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, yapılan anlaşmanın Türkiye’nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Hedefimiz Türkiye’nin teknolojide üreten ülke olma yolculuğuna 25 yıllık tecrübemiz ve fikri sermaye birikimimizle katkıda bulunmak. 5G ve diğer bütün yüksek teknoloji üretim çalışmalarına bu gözle bakıyoruz. Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp aynı zamanda bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve millî çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin Turkcell’i olarak gerek AR-GE ekibimizi gerekse sahadaki tüm imkânlarımızı seferber ederek 4 yıldan uzun bir süredir Ulak ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda Ulak ile gelinen noktayı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin bu alanda geliştireceği teknolojiler dünya çapında da rekabet edebilecek güçte olacaktır” diye konuştu. Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ise 5G ve ötesi için çıktıkları bu yolda gerekli tüm birikime sahip olduklarını kaydetti.