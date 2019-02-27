Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

BARCELONA

Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan anlaşma kapsamında Vestel’in Manisa’daki tesislerinde üretilecek Android TV’ler Türkiye ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Tüketiciler Android TV üzerinden binlerce uygulamaya erişebileceği gibi televizyonlarını Google Asistan üzerinden Türkçe kumanda edebilecek. İş birliği hakkında bilgi veren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Geçtiğimiz Amazon’un sesli asistanı Alexa’nın Vestel marka beyaz eşyalarda kullanımı için iş birliğine gitmiştik. Şimdi de Google ile akıllı telefon tarafında devam eden iş birliğimize ek olarak Android Pie işletim sistemli Android TV üreteceğiz. Mayıs ayında satışa sunulacak Vestel üretimi Android Pie işletim sistemli TV’ler Avrupa’daki tüketici deneyimini artıracak ve TV’leri akıllı evlerin merkezi konumuna getirme hedefimize de katkı sağlayacak” dedi.

PİYASA CANLANIYOR

2018’i değerlendiren 2019 yılında da öngörülerde bulunan Erdoğan şunları söyledi: Zor bir yılı geride bıraktık. Ancak bu zorlukları ihracat ile aştık. Şu an 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Gelirlerimizin yüzde 70’i yurt dışından geliyor. Kurdaki artışın etkisiyle Türkiye’de akıllı telefon satışlarımız bir miktar düştü anca orada eski pazar payımıza döneceğimize inanıyorum. Perakende tarafında ise son bir iki haftadır hareketlenme var. Bu hareketlenme devam ederse iç piyasa canlanır. Türkiye üçüncü çeyrekte hızlı bir şekilde büyümeye başlayacak. Erdoğan, ithal telefonlarda yüzde 50’ye kadar ÖTV artışını öngören düzenlemenin de yerli telefon satışlarını artırmasını beklediğini söyledi.

VENUS'ÜN YENİ MODELİ: V7

Vestel, Mobil Dünya Kongresi’nde Venus’ün yeni modeli V7’yi ilk defa tanıttı. Orta segment bir telefon olan V7’de, 6.2 inç ekran, çift SIM kart desteği, 8 MP ön, 13+2 MP arka kamera ve yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. Vestel ayrıca fuarda Venus Z30 modelini satışa sunduğunu duyurdu. 6.18 inç çentikli, Full HD Plus Incell IPS ekrana sahip Z30 cam tasarımıyla dikkat çekiyor. Şubat ayı itibarıyla 2.999 liradan raflarda yerini alan Venus Z30, V-Fit ve akıllı tartıdan oluşan sağlıklı yaşam paketi hediyesiyle birlikte satılıyor.