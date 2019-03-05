Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Şirket, Türkiye dâhil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde aile içi şiddetten etkilenen çalışanlarını desteklemek üzere Aile İçi Şiddet Prosedürü yayımladı. Prosedür, aile içi şiddetten doğrudan ya da dolaylı etkilenen çalışanlara 10 güne kadar ek ücretli izin, finansal destek, çalışana özel 7/24 Aile İçi Şiddet Destek Hattı’na erişim gibi destekleri kapsıyor. Aile içi şiddetin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir problem teşkil ettiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Prosedür kapsamında, şiddete karşı destek talep etmeleri hâlinde çalışanlarımıza gerekli danışmanlık, yönlendirme ve destek hizmetlerini sunuyoruz. Dünyada faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Aile İçi Şiddet Prosedürü yayımlayan ilk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.