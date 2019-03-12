Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılar her on alışverişten altısını mobilden gerçekleştirirken toplam satış hacminde mobilin payı yüzde 50’ye ulaştı. Mobil kanallardan yapılan satışlar 2018’de önceki yıla kıyasla yüzde 45 oranında artarken GittiGidiyor mobil uygulamasının toplam indirilme sayısı 9 milyona çıktı. GittiGidiyor sayfaları ise toplamda 4,8 milyar defa görüntülendi. Saniyede bir ürünün satıldığı platformda dakikada bir bebek bezi, iki dakikada bir kedi-köpek maması, üç dakikada bir elektrikli süpürge, dört dakikada bir tişört ve beş dakikada bir parfüm satışı yapıldı. Alışveriş sepetini en çok büyüten şehirlerin başında yüzde 70 oranla Bolu gelirken onu yüzde 50’yle Van, yüzde 40’la Düzce izledi.