Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Araç çağırma uygulaması Uber’in Dubaili rakibi Careem’i 3.1 milyar dolara satın almasının ardından gözler Türkiye’deki operasyonlarına çevrildi. Satın alma operasyonu öncesinde İstanbul’da ofis açan iki firmadan hangisinin Türkiye’de devam edeceği ise merak konusu oldu. Türkiye’de başı davalarla dertte olan Uber’in operasyonlarını Careem’e bırakabileceği belirtiliyor. Careem’in yıl başından itibaren XL araç hizmetini sonlandırması bir avantaj olarak görülürken, Uber’in aynı zamanda milyonlara lirayı bulan cezalardan da kurtulmak istediği ifade ediliyor. Yeni döneme yönelik hazırlıklarını yapan Careem ise Türkiye’de işi sıkı tutuyor.

SIRADA TURKUAZ VE SİYAH TAKSİ VAR

Türkiye’de her gün bir önceki güne göre daha fazla büyüdüklerini belirten Careem Operasyon Müdürü Can Ayhan, “Careem olarak yolumuza taksilerle devam ediyoruz. Filomuz git gide büyüyor. Rakamlarımız yolculuk sayımız git gide büyüyor. Oldukça önemli aşamalar kaydettik. Sarı taksilerle faaliyet gösteriyoruz, turkuaz ve siyah taksilerle de çalışmayı düşünüyoruz. Platformumuz birçok ürünü destekliyor. Türkiye’deki taksicilerin potansiyeline inanıyoruz” dedi. Taksilerde yaşanan sorunlara değinen Ayhan, müşteri memnuniyetini şansa bırakmayacaklarını söyledi. Ayhan, “Taksilerde bir değişim yapabileceğimize inanıyoruz. Müşteri ve kaptanla olan iletişimimizle büyümeyi sağlıyoruz. Taksi kartı olmayan şoförle, toplu taşıma kullanım belgesi olmayan araçla ve eğitimlerimizden geçemeyen kaptanla çalışmıyoruz. Operasyon merkezimizde ve uzaktan eğitimler veriyoruz. Sistemi doğru kullanabiliyor mu, yolcu iletişimi nasıl, araç bakımı, iletişim bunların hepsinin üzerinde duruyoruz. Sahada denetim yapan ekiplerimiz de bulunuyor. Careem ile yolculuklar yapıp bize geri bildirim sağlıyorlar. Çeşitli ödül sistematiklerimiz de var. Ayrıca yaptırım da uyguluyoruz. Ancak şu ana kadar yolculardan hiç şikayet almadığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

01’DEN BAŞLADI, 81 İLE YAYILACAK

Türkiye’deki turistlerin de tercihi haline geldiklerini dile getiren Ayhan şunları kaydetti: “Türkiye’deki müşterilerimizin yüzde 30-35’i yabancı turist. Ağırlıklı olarak Körfez bölgesinden gelen turistler kullanıyor. Şimdilik İstanbul ve Adana’da faaliyet gösteriyoruz. Adana’dan hikaye çıkarmak istiyoruz. Careem’in ana operasyonlarının olduğu bölgeye de yakın. 01 plakadan başlayarak bütün illere açılmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en güçlü uygulaması olmak istiyoruz.”

ÜCRETSİZ İNGİLİZCE EĞİTİMİ VE SİGORTA

Careem Operasyon Müdürü Can Ayhan, kaptanlara yönelik İngilizce eğitimler vermeye başladıklarını belirterek “Geçtiğimiz ay kaptanlarımıza ücretsiz İngilizce eğitim gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz. Kaptan yolcu ile birebirken en azından meramını anlatabilsin istiyoruz. Ayrıca hem yolcularımız hem de kaptanlarımız sigorta kapsamında güvence altına alıyoruz. Aracı çağırdığınız, yolculuk yaptığınız an sigortalı oluyorsunuz. Herhangi bir ücret almıyoruz” dedi.