Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yeni modellerin sırasıyla 2.849 TL, 2.299 TL, 1849 TL ve1449 TL fiyatla satışa sunulduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin “Samsung olarak farklı tercihleri ve ihtiyaçları olan kullanıcılarımızı dinleyerek akıllı telefon pazarındaki stratejimizi yeniledik. Bu çerçevede Galaxy A serisi geçen yıllardan farklı olarak daha geniş bir ürün gamı ve daha nitelikli özelliklerle donanmış bir şekilde tüketicilerimizle buluşuyor. Fiyat performansıyla öne çıkan ve kısa bir süre içerisinde Galaxy J Serisinin yerini alacak olan A10, A20 ürün grubu; premium segmentini aratmayan özellikleriyle dikkat çeken A30, A50 ve A70 ürün grubu; son olarak da yakında tüketicilerimizle buluşacak olan A80 modeli ile Galaxy A serisi genişliyor. Türkiye’de geçtiğimiz sene yoğun ilgi gören Galaxy A serisi, bu yıl güçlenen ve genişleyen seçenekleriyle birlikte herkese uygun bir telefon seçeneği sunuyor” dedi.

BÜYÜK EKRANLI DEV: A70

Öte yandan etkinlikte Galaxy A serisinin büyük ekranlı üyesi olan A70 tanıtıldı. 6.7 inç boyutundaki telefon 4500 mAh bataryası ve 25W Hızlı şarj özelliği ile daha uzun süre kullanım imkanı sunuyor. 32 MP çözünürlüğe sahip ön kameraya sahip olan A70’in arkasında da 32MP’lik ana kamera, 8MP’lik Ultra Geniş Açılı kamera ve 5MP’lik derinlik kamerası bulunuyor. 3 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan Galaxy A70’in fiyatı ise 3.399 TL.