Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye pazarına sunacağı iki yeni akıllı telefonunu tanıttı. İki farklı degradeli renk alternatifiyle gelen “Reno 10x Zoom” ve “Reno” kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Arkada “48MP HD birincil lens + 8MP Ultra Geniş Açı + 13MP Telefoto” dizilimiyle gelen Reno’da üçlü kamera ile 10x Zoom elde etmek mümkün. Reno serisinde F2.0 diyafram açıklığına sahip bir de 16MP ön kamera bulunuyor. Telefonun içerisine gömülü olarak gelen kameralar açılır-kapanır özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. Kamera “düşme” gibi durumları önceden algılayarak kendini otomatik olarak kapatıyor. Pop-up kamera, 200.000’den fazla kez başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 defa açarsa pop-up yapı beş senelik kullanım boyunca çalışmaya devam ediyor. Ayrıca cihazın arka yüzeyinde yer alan mercimek büyüklüğünde seramik çıkıntı yüzeyin çizilmesini engelliyor. Ultra-Night Mode 2.0 ile gece net portre çekimi yapan Reno 4K videoları 60 fps’ye kadar çekilmesini destekliyor.

Oppo’nun dünyada 40’tan fazla pazarda yer aldığını belirten OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şimdiye kadar dünyada 250 milyondan fazla kullanıcının Oppo ürünlerini tecrübe ettiğini belirtti. Zhou “2019 yılında Avrupa pazarında genişlemeyi sürdürüyoruz. Türkiye, bu genişleme stratejisinde İngiltere, Polonya ve İsviçre ile birlikte zincirin önemli bir halkasını oluşturuyor. OPPO Reno serisi ile büyümemizin ivme kazanacağını düşünüyoruz. Reno serisi; pop-up kamera tasarımı, güçlü 10x Hibrit Zoom gibi üstün özellikleriyle akıllı telefon endüstrisinin önümüzdeki 10 yılında dönüm noktalarından biri olacak. Oppo olarak Avrupa’nın en gözde akıllı telefon markası olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Xiaomi Davinci

Xiaomi, açılır kapanır mekanizmaya sahip iki yeni amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Xiaomi, kod adı “Xiaomi Davinci” ve “Xiaomi Raphael” olan cihazları amiral gemisi olarak konumlandırmaya hazırlanıyor.

OnePlus 7 Pro

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın önümüzdeki hafta içerisinde tanıtması beklenen OnePlus 7 Pro üçlü arka kamera sistemi ve açılır-kapanır öne kamera ile gelecek. Ayrıca amiral gemisi telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip giriş seviyesi modeli de olacak.

VIVO V15

Çinli Vivo’nun açılır-kapanır bir kameraya sahip yeni modeli Vivo V15 Pro modeli, 32 megapiksel olarak karşımıza çıkarken ona 8 ve 5 megapiksellik kameralar eşlik ediyor. Gizlenebilen ön kameranın çözünürlüğü ise 32 megapikselden 12 megapiksele düşürülmüş durumda.